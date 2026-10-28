Организация Объединенных Наций (ООН) поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря.

Как передает Day.Az, об этом заявил вновь назначенный постоянный координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко в среду в комментарии Trend на полях 9-го Диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР), состоявшегося в Баку.

По его словам, ООН продолжит оказывать поддержку Азербайджану в обеспечении устойчивого экономического развития, борьбе с изменением климата и решении экологических проблем в рамках программы сотрудничества на 2026-2030 годы.

Шлапаченко отметил, что правительство Азербайджана и ООН подписали рамочную программу сотрудничества на 2026-2030 годы, предусматривающую два основных направления: развитие и борьбу с изменением климата.

"Совместно с правительством мы разработали соответствующие показатели для оценки достигнутого прогресса. Наша цель - добиться конкретных и реальных результатов", - отметил он.

Д. Шлапаченко подчеркнул, что нынешнее состояние Каспийского моря вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, соответствующие структуры ООН мобилизованы для оказания помощи правительству Азербайджана в решении этой проблемы.

"Ситуация на Каспийском море очень опасна. Мы постараемся оказать правительству Азербайджана максимальную поддержку в рамках возможностей ООН", - заявил постоянный координатор.

Он также рассказал о мерах, принимаемых Азербайджаном для диверсификации экономики, обеспечения инклюзивного развития и достижения устойчивого экономического роста. По его словам, ООН поддерживает правительство страны в этом процессе с учетом национальных приоритетов развития.

Д. Шлапаченко также отметил стратегическую значимость работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Он сообщил, что в минувшую пятницу в Ханкенди состоялся стратегический диалог между правительством Азербайджана и системой ООН. Сотрудничество в этом формате будет продолжено.

Постоянный координатор подчеркнул, что минная опасность остается одной из основных проблем на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, в следующем году ожидается запуск новой программы по разминированию, которую Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) реализует совместно с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Это начальный этап. Мы продолжим поддерживать работу, проводимую правительством Азербайджана", - добавил Д. Шлапаченко.