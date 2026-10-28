BYD выпустил доступный гибрид

Новый гибридный седан третьего поколения BYD Qin Plus DM-i вышел на китайский рынок с запасом хода до 220 км на электротяге. Стартовая цена модели составляет 79 900 юаней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, при этом общий запас хода гибрида достигает 2290 км, сообщает CarNewsChina.

Третье поколение BYD Qin Plus DM-i выполнено в новейшем дизайнерском языке бренда: острые фары, трапециевидный воздухозаборник, традиционные дверные ручки и датчик LiDAR на крыше. Последний входит в опциональную систему помощи водителю God's Eye B, которая позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться от адреса до адреса - водителю остается лишь следить за процессом.

Габариты Qin Plus DM-i составляют 4840×1900×1498 мм при колесной базе 2800 мм. В интерьере - крупный 12,8-дюймовый экран, шесть динамиков, атмосферная подсветка и климат-контроль. Селектор коробки передач расположен за двухспицевым рулем. На центральном тоннеле - две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, блок физических кнопок и пара подстаканников.

BYD Qin Plus DM-i доступен в девяти цветах кузова, интерьер - в двух вариантах: белом и черном. Силовая установка включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 74 кВт (99 л.с.) и электромотор на 120 кВт (161 л.с.). Предлагаются две батареи LFP емкостью 16,2 и 24,3 кВт·ч. Запас хода на электротяге - от 140 до 220 км по циклу CLTC, суммарный - до 2290 км благодаря 65-литровому баку и расходу 2,58 л на 100 км с разряженной батареей. Зарядка с 30% до 80% занимает, по данным BYD, всего 20 минут. Модель доступна в трех комплектациях.