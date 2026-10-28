Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО

Относительно недорогие квартиры в Баку предлагаются преимущественно в Гарадагском и Хазарском районах, а также в некоторых отдаленных частях Сабунчинского района. По словам председателя правления Общества оценщиков Вугара Оруджа, на стоимость жилья в этих районах влияют сравнительно слабое развитие инфраструктуры и низкая доходность рынка аренды. В Сураханском, Низаминском и Бинагадинском районах цены варьируются в зависимости от конкретной местности и уровня развития инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт отмечает, что в центральных районах столицы сосредоточено большое количество рабочих мест, торговых и сервисных объектов, а также наблюдается высокая плотность населения. Все это способствует росту цен на квартиры. Стоимость недвижимости в Сабайильском, Насиминском, Наримановском, Хатаинском и Ясамальском районах выше по сравнению с другими территориями города.

Вместе с тем специалисты отмечают, что в некоторых районах квартиры имеют потенциал для роста стоимости в будущем. Ожидается, что цены на жилье будут повышаться прежде всего в районах, где реализуются новые проекты, улучшается дорожно-транспортная инфраструктура и растет численность населения.

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