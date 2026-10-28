Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана?

В январе-сентябре 2026 года в гостиницах и гостиничных объектах Азербайджана было зарегистрировано 3 млн 239,3 тыс. ночевок. Это на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на Баку пришлось 55,9% всех ночевок. Доля Гусара составила 5,2%, Нафталана - 5,1%, Хачмаза - 4,7%, Габалы - 3,9%, Губы - 3,4%, Лянкярана - 3%.

Количество ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 4,7% в годовом выражении, составив 1 млн 845,6 тыс. На них пришлось 57% от общего числа ночевок.

Среди иностранных граждан и лиц без гражданства по количеству ночевок лидировали граждане Турции с долей 12,1%. Далее следуют граждане России - 11,3% и Израиля - 9,2%. На долю Саудовской Аравии пришлось 6%, Индии - 5,8%, Китая - 5,4%.

Из общего числа ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства 81,4% пришлось на Баку, 5,4% - на Нафталан, 5,1% - на Гусар, 2,8% - на Габалу и 1,3% - на Губу.

Количество ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 1 млн 393,7 тыс. Это 43% от общего числа ночевок.