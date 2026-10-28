В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО

В бакинской галерее Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", объединившая произведения двух художников - заслуженного художника Азербайджана Намига Мамедова и Эльшана Караджи. Экспозиция стала встречей двух самобытных творческих миров, связанных отношениями мастера и ученика, общей художественной традицией и стремлением передать красоту окружающего мира через индивидуальное восприятие. На протяжении нескольких дней выставка вызвала большой интерес творческой интеллигенции и молодежи, зарубежных гостей, передает Day.Az.

Как рассказала основатель и директор Buta Gallery Зарифа Асадова, главной целью выставки было познакомить публику с внутренним миром художников и дать возможность увидеть их произведения вблизи.

"Я хотела, чтобы зрители смогли поближе познакомиться с внутренним миром таких талантливых художников. Особенно это касается Намига Мамедова, который проводит дни в мастерской, полностью погружаясь в творчество. Мне хотелось заявить о нем широкой публике, чтобы люди открыли для себя этого художника, увидели и почувствовали его работы", - отметила она.

По словам Асадовой, произведения Намига Мамедова способны перенести зрителя в особое художественное измерение. Особое впечатление на нее произвела серия пастельных работ, которую сам художник воспринимает как своеобразную молитву и медитацию.

"Я считаю, что было бы неправильно не рассказать об этих работах. Коллекционеры и любители искусства должны иметь возможность увидеть их вблизи и почувствовать заложенные в них эмоции", - подчеркнула директор галереи.

Говоря об Эльшане Караджи, Зарифа Асадова обратила внимание на его самостоятельный творческий путь и обращение к природному наследию Азербайджана. В частности, художник посвятил отдельную серию природе, крупнейшему озеру страны - Сарысу, его флоре и фауне.

"Эльшан тоже один из тех художников, кто прежде всего обращается к своему внутреннему миру. В последнее время он решил вернуться к истокам, к местам, откуда родом, и начал воспевать великолепную природу Азербайджана. Мне очень понравилось, как он передает красоту Сарысу, его природы и животного мира", - сказала Асадова.

Именно сочетание разных художественных подходов при внутренней близости миров авторов и стало основой концепции выставки.

"Мы подумали, что стоит объединить эти два мира и посмотреть, что увидит в них зритель. Несмотря на то, что художники совершенно разные, у них есть много общего - душевная близость и позитивный взгляд на жизнь", - добавила она.

Цвет как отражение внутреннего мира

Одна из особенностей экспозиции - практически полное отсутствие черного цвета во многих представленных работах. Это наблюдение стало отправной точкой для разговора о характере художников, их отношении к жизни и роли цвета в искусстве.

Эльшан Караджa отметил, что любит работать с яркими оттенками, хотя его палитра меняется в зависимости от серии и творческого периода. На выставке представлены произведения из разных циклов художника, в том числе серии "Шаман", "Кошки", "Кёроглу", "Кавказ" и другие работы.

По его словам, Намиг Мамедов оказал огромное влияние на его профессиональное становление и стал одним из главных наставников в искусстве.

"Мастер кисти был для меня одной из самых больших опор. Он оказал огромное влияние на меня как на художника. Я очень рад, что сегодня мы вместе участвуем в этой выставке", - отметил Караджa.

Особую благодарность своему учителю он выразил за знания в области композиции - одного из наиболее сложных аспектов художественного мастерства.

"Рисовать - еще не значит быть художником. Создать произведение, правильно выстроить композицию - это очень сложная задача. Намиг Мамедов учил меня композиции с нуля, начиная с академических основ и заканчивая различными направлениями искусства, от миниатюры до модернизма", - рассказал художник.

Караджa подчеркнул, что именно умение строить композицию, понимать закономерности художественного пространства и создавать целостное произведение стало одним из важнейших уроков, полученных от наставника.

Сам художник обращается к модернизму и экспериментальным формам, сочетая разные художественные приёмы и развивая собственный визуальный язык.

Искусство может стать своеобразным противовесом негативу

Намиг Мамедов, в свою очередь, рассказал о представленных на выставке работах, в которых важную роль играют цвет, графика и газетные фрагменты. По его словам, это связано не только с художественными экспериментами, но и с размышлениями о том, как информационная среда влияет на человека.

"Газета - это информация. Сегодня люди получают очень много негативных сведений. Это касается всех: музыкантов, художников и представителей других профессий. Негативная информация неизбежно воздействует на внутреннее состояние человека", - отметил мастер.

По его мнению, искусство может стать своеобразным противовесом этому потоку и помочь человеку по-новому взглянуть на окружающую действительность.

"Положительной информации тоже много, но негативная часто привлекает больше внимания. Мне хотелось бы, чтобы люди чаще обращались к позитивной информации. Это сделало бы их восприятие мира лучше", - подчеркнул художник.

В своих работах он использует пастель и графические техники, а газетные элементы становятся частью художественного повествования. Через сочетание фактур, оттенков и фрагментов печатных материалов он переосмысливает привычные образы и превращает повседневную информацию в самостоятельное произведение искусства.

Намиг Мамедов также рассказал о своем подходе к творчеству, отметив, что работа над произведениями требует полной сосредоточенности и уединения. Иногда ему необходимо отключить телефон, закрыть дверь мастерской и полностью погрузиться в процесс.

"Когда я работаю, мне бывает необходимо отгородиться от внешнего мира. Я отключаю телефон, закрываю дверь и остаюсь наедине с собой и своим творчеством", - поделился он.

При этом художник подчеркнул, что отсутствие черного цвета в его произведениях не является сознательным отказом от него. Напротив, он считает черный цвет красивым и выразительным, способным создавать особые оттенки и подчеркивать другие цвета.

"Я не избегаю черного цвета. У него есть свои прекрасные оттенки, и он может придавать произведению особую выразительность. Просто иногда в процессе работы возникает внутреннее состояние, при котором хочется использовать другие цвета", - пояснил он.

Диалог поколений и художественных миров

Выставка "Два взгляда. Один мир" демонстрирует, что преемственность в искусстве не означает повторения. Ученик и наставник сохраняют индивидуальность, развивают собственные художественные языки и по-разному интерпретируют окружающую действительность.

В работах Эльшана Караджи зритель встречает городские пейзажи, архитектуру, человеческие образы, движение и красоту азербайджанской природы. Произведения Намига Мамедова раскрываются через насыщенные цвета, многослойные фактуры, графику и газетные фрагменты, за которыми стоят размышления о памяти, информации и внутреннем состоянии человека.

Их объединяет стремление выйти за пределы простого изображения действительности и передать то, что невозможно увидеть с первого взгляда: эмоции, воспоминания, личный опыт и отношение к жизни.

В этом и заключается главная идея экспозиции: один и тот же мир может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, кто на него смотрит.

Два художника, два самостоятельных творческих пути и два художественных языка встречаются в одном пространстве, приглашая зрителя не просто рассматривать картины, но и искать в них собственные смыслы.

Выставка будет представлена до 24 ноября. Вход свободный.

Место проведения: г. Баку, улица Зарифы Алиевой, 28, Buta Gallery.

Страница в Instagram https://www.instagram.com/butagallery?vrfl=MW5tbzhrMWs0azBmcg%3D%3D

Веб-сайт: www.butagallery.com

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