https://news.day.az/culture/1870175.html В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО В бакинской галерее Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", объединившая произведения двух художников - заслуженного художника Азербайджана Намига Мамедова и Эльшана Караджи.

В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО

Культура, 28 октября 2026 10:22 (UTC +04:00) 262
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров

В бакинской галерее Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", объединившая произведения двух художников - заслуженного художника Азербайджана Намига Мамедова и Эльшана Караджи. Экспозиция стала встречей двух самобытных творческих миров, связанных отношениями мастера и ученика, общей художественной традицией и стремлением передать красоту окружающего мира через индивидуальное восприятие. На протяжении нескольких дней выставка вызвала большой интерес творческой интеллигенции и молодежи, зарубежных гостей, передает Day.Az.

Как рассказала основатель и директор Buta Gallery Зарифа Асадова, главной целью выставки было познакомить публику с внутренним миром художников и дать возможность увидеть их произведения вблизи.

"Я хотела, чтобы зрители смогли поближе познакомиться с внутренним миром таких талантливых художников. Особенно это касается Намига Мамедова, который проводит дни в мастерской, полностью погружаясь в творчество. Мне хотелось заявить о нем широкой публике, чтобы люди открыли для себя этого художника, увидели и почувствовали его работы", - отметила она.

По словам Асадовой, произведения Намига Мамедова способны перенести зрителя в особое художественное измерение. Особое впечатление на нее произвела серия пастельных работ, которую сам художник воспринимает как своеобразную молитву и медитацию.

"Я считаю, что было бы неправильно не рассказать об этих работах. Коллекционеры и любители искусства должны иметь возможность увидеть их вблизи и почувствовать заложенные в них эмоции", - подчеркнула директор галереи.

Говоря об Эльшане Караджи, Зарифа Асадова обратила внимание на его самостоятельный творческий путь и обращение к природному наследию Азербайджана. В частности, художник посвятил отдельную серию природе, крупнейшему озеру страны - Сарысу, его флоре и фауне.

"Эльшан тоже один из тех художников, кто прежде всего обращается к своему внутреннему миру. В последнее время он решил вернуться к истокам, к местам, откуда родом, и начал воспевать великолепную природу Азербайджана. Мне очень понравилось, как он передает красоту Сарысу, его природы и животного мира", - сказала Асадова.

Именно сочетание разных художественных подходов при внутренней близости миров авторов и стало основой концепции выставки.

"Мы подумали, что стоит объединить эти два мира и посмотреть, что увидит в них зритель. Несмотря на то, что художники совершенно разные, у них есть много общего - душевная близость и позитивный взгляд на жизнь", - добавила она.

Цвет как отражение внутреннего мира

Одна из особенностей экспозиции - практически полное отсутствие черного цвета во многих представленных работах. Это наблюдение стало отправной точкой для разговора о характере художников, их отношении к жизни и роли цвета в искусстве.

Эльшан Караджa отметил, что любит работать с яркими оттенками, хотя его палитра меняется в зависимости от серии и творческого периода. На выставке представлены произведения из разных циклов художника, в том числе серии "Шаман", "Кошки", "Кёроглу", "Кавказ" и другие работы.

По его словам, Намиг Мамедов оказал огромное влияние на его профессиональное становление и стал одним из главных наставников в искусстве.

"Мастер кисти был для меня одной из самых больших опор. Он оказал огромное влияние на меня как на художника. Я очень рад, что сегодня мы вместе участвуем в этой выставке", - отметил Караджa.

Особую благодарность своему учителю он выразил за знания в области композиции - одного из наиболее сложных аспектов художественного мастерства.

"Рисовать - еще не значит быть художником. Создать произведение, правильно выстроить композицию - это очень сложная задача. Намиг Мамедов учил меня композиции с нуля, начиная с академических основ и заканчивая различными направлениями искусства, от миниатюры до модернизма", - рассказал художник.

Караджa подчеркнул, что именно умение строить композицию, понимать закономерности художественного пространства и создавать целостное произведение стало одним из важнейших уроков, полученных от наставника.

Сам художник обращается к модернизму и экспериментальным формам, сочетая разные художественные приёмы и развивая собственный визуальный язык.

Искусство может стать своеобразным противовесом негативу

Намиг Мамедов, в свою очередь, рассказал о представленных на выставке работах, в которых важную роль играют цвет, графика и газетные фрагменты. По его словам, это связано не только с художественными экспериментами, но и с размышлениями о том, как информационная среда влияет на человека.

"Газета - это информация. Сегодня люди получают очень много негативных сведений. Это касается всех: музыкантов, художников и представителей других профессий. Негативная информация неизбежно воздействует на внутреннее состояние человека", - отметил мастер.

По его мнению, искусство может стать своеобразным противовесом этому потоку и помочь человеку по-новому взглянуть на окружающую действительность.

"Положительной информации тоже много, но негативная часто привлекает больше внимания. Мне хотелось бы, чтобы люди чаще обращались к позитивной информации. Это сделало бы их восприятие мира лучше", - подчеркнул художник.

В своих работах он использует пастель и графические техники, а газетные элементы становятся частью художественного повествования. Через сочетание фактур, оттенков и фрагментов печатных материалов он переосмысливает привычные образы и превращает повседневную информацию в самостоятельное произведение искусства.

Намиг Мамедов также рассказал о своем подходе к творчеству, отметив, что работа над произведениями требует полной сосредоточенности и уединения. Иногда ему необходимо отключить телефон, закрыть дверь мастерской и полностью погрузиться в процесс.

"Когда я работаю, мне бывает необходимо отгородиться от внешнего мира. Я отключаю телефон, закрываю дверь и остаюсь наедине с собой и своим творчеством", - поделился он.

При этом художник подчеркнул, что отсутствие черного цвета в его произведениях не является сознательным отказом от него. Напротив, он считает черный цвет красивым и выразительным, способным создавать особые оттенки и подчеркивать другие цвета.

"Я не избегаю черного цвета. У него есть свои прекрасные оттенки, и он может придавать произведению особую выразительность. Просто иногда в процессе работы возникает внутреннее состояние, при котором хочется использовать другие цвета", - пояснил он.

Диалог поколений и художественных миров

Выставка "Два взгляда. Один мир" демонстрирует, что преемственность в искусстве не означает повторения. Ученик и наставник сохраняют индивидуальность, развивают собственные художественные языки и по-разному интерпретируют окружающую действительность.

В работах Эльшана Караджи зритель встречает городские пейзажи, архитектуру, человеческие образы, движение и красоту азербайджанской природы. Произведения Намига Мамедова раскрываются через насыщенные цвета, многослойные фактуры, графику и газетные фрагменты, за которыми стоят размышления о памяти, информации и внутреннем состоянии человека.

Их объединяет стремление выйти за пределы простого изображения действительности и передать то, что невозможно увидеть с первого взгляда: эмоции, воспоминания, личный опыт и отношение к жизни.

В этом и заключается главная идея экспозиции: один и тот же мир может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, кто на него смотрит.

Два художника, два самостоятельных творческих пути и два художественных языка встречаются в одном пространстве, приглашая зрителя не просто рассматривать картины, но и искать в них собственные смыслы.

Выставка будет представлена до 24 ноября. Вход свободный.

Место проведения: г. Баку, улица Зарифы Алиевой, 28, Buta Gallery.

Страница в Instagram https://www.instagram.com/butagallery?vrfl=MW5tbzhrMWs0azBmcg%3D%3D

Веб-сайт: www.butagallery.com

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  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
  • В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 580
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 592
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 182
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 368
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 616
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 845
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 777
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 552
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 579
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 176
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 610
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 890
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 777
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 638
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 567
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 623
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 800
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 797
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 572
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 680
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 816
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 717
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 808
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 185
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 624
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 720
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 564
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 797
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 717
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 599
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 902
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 810
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 969
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 856
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 055
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 854
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 615
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 645
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 598
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 636
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 645
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 825
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 820
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 587
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 824
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 918
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 27 октября 12:32 (UTC+04), Политика 840
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 337
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 899
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 579
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 27 октября 12:09 (UTC+04), В мире 937
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 879
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 27 октября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 828
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 942
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 859
В Баку появится новый парк - ФОТО 27 октября 11:50 (UTC+04), Общество 5 890
Названы признаки поддельных приложений для Android 27 октября 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 562
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 27 октября 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 649
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 27 октября 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 590
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 27 октября 11:27 (UTC+04), Политика 981
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 27 октября 11:23 (UTC+04), Экономика 876
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 27 октября 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 876
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 27 октября 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 576
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 27 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 866
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 27 октября 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 120
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 27 октября 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 284
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 27 октября 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 570
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 27 октября 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 648
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 27 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 880
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 27 октября 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 568
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 27 октября 10:44 (UTC+04), Общество 878
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 27 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 845
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 27 октября 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 611
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 27 октября 10:35 (UTC+04), Общество 589
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 27 октября 10:33 (UTC+04), Экономика 956
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 27 октября 10:31 (UTC+04), Экономика 884
Bakıda yeni park salınır - FOTO 27 октября 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 945
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 27 октября 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 198
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 27 октября 10:22 (UTC+04), Экономика 865
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Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 27 октября 10:15 (UTC+04), Автоновости 581
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 27 октября 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 6 855
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 12 638
Азербайджанская нефть выросла в цене 27 октября 09:56 (UTC+04), Экономика 898
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 27 октября 09:51 (UTC+04), В мире 967
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 27 октября 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 860
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 27 октября 09:45 (UTC+04), Спорт 621
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 27 октября 09:38 (UTC+04), Экономика 858
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 27 октября 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 637
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