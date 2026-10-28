Блок Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

В Израиле продолжается подсчет голосов на выборах в Кнессет 26-го созыва. Согласно последнему поступившему сообщению о промежуточных результатах, подсчитано 48,43% голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, по предварительному расчету, партии блока Биньямина Нетаньяху получают 55 мандатов.

Это на два мандата меньше, чем при подсчете 37,4% голосов, и на четыре меньше, чем после обработки примерно 28% голосов. Таким образом, по мере поступления результатов расчетное представительство блока Нетаньяху сократилось с 59 до 55 мандатов.

Для формирования парламентского большинства необходимо 61 место в Кнессете. Подчеркнем, что речь идет о промежуточных результатах, которые могут значительно измениться при дальнейшем подсчете.

По расчету после подсчета 37,4% голосов партии уходящей коалиции Нетаньяху получали 57 мандатов, четыре партии оппозиционного соглашения - "Яшар", "Бэяхад", НДИ и "Демократим" - 47 мандатов, арабские партии - 16 мандатов.

Теперь, после подсчета 48,43% голосов, представительство блока Нетаньяху оценивается в 55 мандатов. Подтвержденного обновленного распределения остальных 65 мандатов между оппозиционным блоком и арабскими партиями пока нет.