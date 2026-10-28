В четырех районах Баку не будет света

28 октября в Ясамальском, Насиминском, Сабунчинском и Гарадагском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии. Отключения затронут ряд улиц, проспектов и жилых массивов столицы.

Как передает Day.Az в ОАО "Азеришыг", ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи, а также установкой нового оборудования.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 перебои с электричеством ожидаются на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мурадова, Асада Ахмедова, Исфандияра Зулалова, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, Муртузы Мухтарова и Шамиля Азизбекова, проспекте Азербайджан, а также в части 1-го и 2-го жилых массивов Ени Ясамал.

В Насиминском районе с 10:00 до 12:00 кратковременные отключения затронут улицу Расима Сафарова и отдельные участки жилого массива 3-я Алатава.

В Сабунчинском районе с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии будет приостановлена в городке Шуша, расположенном в посёлке Рамана. Здесь запланированы ремонтные работы на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ.

В Гарадагском районе с 10:00 до 13:00 временные ограничения коснутся 1-го и 2-го массивов посёлка Локбатан. На этой территории предусмотрена установка новой комплектной трансформаторной подстанции.