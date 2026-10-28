Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО

Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с процессором М6, позволяющим использовать устройство до 24 часов без подзарядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Компания Apple сегодня анонсировала новый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6, обеспечивающий еще более высокую производительность, мощные возможности искусственного интеллекта на устройстве и более быструю связь для студентов, бизнес-пользователей, создателей контента и многих других", - говорится на сайте компании.

По заявлению Apple, процессор М6 позволяет MacBook Pro на 25% быстрее обрабатывать задачи искусственного интеллекта, а также более эффективно использовать графические инструменты по сравнению со своим предшественником. Кроме того, с новым процессором зарядить устройство до 50% будет возможно всего за 30 минут.

Официальная дата продаж назначена на 6 ноября. Минимальная стоимость нового ноутбука - $1 999.