Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО
27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
28 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз нанесли бесчеловечный по своей жестокости удар по мирному азербайджанскому городу Барда.
В результате удара погиб 21 человек, 70 получили серьезные ранения. Количество жертв, к сожалению, продолжает расти.
Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ.
Более того, каждая атака на мирное гражданское население Азербайджана является свидетельством тотальной моральной деградации обезумевшего военно-политического руководства Армении.
Цель этих атак ясна - запугать азербайджанский народ и вынудить нашу армию нанести ответный удар по территории Армении, что позволило бы вовлечь в конфликт третьи стороны.
Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего исцеления раненным.
В эти дни, когда азербайджанская армия теснит врага на поле боя, мы должны сохранять единство и крепко сплотиться вокруг нашего Президента.
Только объединившись в несгибаемый кулак, мы добьемся торжества справедливости, ибо Карабах - это Азербайджан!
Пусть Всевышний хранит нашу Родину и азербайджанский народ!".
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