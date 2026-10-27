Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного факта. Проведение в Баку VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" - событие огромной важности и актуальности. В столице нашей страны вновь собрались представители разных стран и культур, чтобы обсуждать вопросы, от которых зависит не только сегодняшняя повестка мировой политики, но и то, каким будет мир завтра.

Сам выбор Баку в качестве площадки для такого злободневного разговора закономерен. Ведь за последние годы Баку прочно закрепил за собой репутацию места проведения международных мероприятий, на которых обсуждаются стратегические проблемы современности, вырабатываются подходы к их решению и формируются новые связи между государствами.

Нынешний Всемирный форум межкультурного диалога - часть более широкой международной инициативы, в рамках которой Азербайджан последовательно продвигает идею взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества независимо от религиозной, национальной или культурной принадлежности. И в этом заключается важная особенность азербайджанской дипломатии: наша страна стремится выступать не только участником международных процессов, но и площадкой, где представители разных государств могут вести разговор даже в условиях глубоких политических разногласий.

В эпоху, когда диалог все чаще уступает место ультиматумам, а дипломатические контакты подменяются публичными обвинениями, сама возможность такого разговора приобретает особую ценность. При этом главная тема нынешнего форума актуальна как никогда. Мир переживает период серьезной турбулентности: продолжаются вооруженные конфликты, обостряются противоречия между крупными державами, сохраняется угроза новых столкновений.

Международные институты сталкиваются с трудностями при поиске решений, которые могли бы получить широкую поддержку, а принципы мирного урегулирования все чаще проверяются на прочность реальными событиями. При этом кризис касается не только отношений между государствами. Внутриполитические противоречия, поляризация общества, падение доверия к традиционным политическим институтам и борьба различных центров влияния становятся серьезным испытанием даже для стран с давними демократическими традициями.

Ведущие государства Европы также сталкиваются с острыми внутренними разногласиями, политической нестабильностью и кризисом доверия к правящим элитам. Как видим, даже развитая экономика и многолетний опыт государственного управления не гарантируют автоматического общественного согласия и устойчивости политических институтов.

На таком фоне внутриполитическая стабильность Азербайджана приобретает особое значение. Последовательность внешнеполитического курса и способность концентрировать ресурсы на стратегических задачах относятся к тем факторам, значение которых особенно заметно в периоды международной неопределенности. Стабильность, разумеется, требует эффективных государственных институтов, ответственности руководства, общественной консолидации и способности своевременно реагировать на новые вызовы.

Для Азербайджана эти вопросы имеют особую цену. Ведь наша страна прошла через тяжелый конфликт, десятилетия противостояния с Арменией и длительную борьбу за восстановление своей территориальной целостности. Поэтому мир, безопасность и возможность самостоятельно определять собственное будущее воспринимаются в нашей стране не как абстрактные политические формулы, а как результаты конкретного исторического опыта.

Именно в этом контексте следует рассматривать слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что наша страна создала совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, которой прежде не было в истории независимых государств региона. Это утверждение отражает масштаб изменений, произошедших после восстановления азербайджанского контроля над своими территориями и последующего продвижения к мирному урегулированию с Арменией.

Военно-политические результаты, достигнутые Азербайджаном, действительно стали поворотным моментом в истории нашей страны и всего региона. Они изменили соотношение сил, прежние представления о допустимых пределах политического и военного давления и саму основу, на которой строятся отношения между государствами Южного Кавказа.

Для нынешнего поколения азербайджанцев и для будущих поколений эти события останутся важнейшей частью национальной истории. Восстановление территориальной целостности и суверенитета стало результатом длительного процесса, в котором сочетались развитие вооруженных сил, укрепление экономики, дипломатическая работа и последовательное отстаивание национальных интересов.

У Азербайджана есть основания оценивать пройденный путь как период масштабных перемен. Наша страна восстановила территориальную целостность и суверенитет, укрепила свои международные позиции, расширила круг стратегических партнеров и получила новые возможности для развития региональных связей.

О чем все это говорит? О том, что значение стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева для укрепления суверенитета и положения Азербайджана в регионе трудно переоценить. При этом ее главный исторический итог будет определяться еще и тем, что эта стратегия открыла возможности для будущего, в котором новые поколения азербайджанцев будут жить в безопасности и благополучии.