Азербайджан и Испания проведут совместные исследования

Между министерством экономики Азербайджанской Республики и испанским Университетом IE подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Документ подписали заместитель министра экономики Самед Баширли и исполнительный президент испанского Университета IE Сантьяго Инигес Онсоно.

Отмечено, что документ о создании и развитии Экономической обсерватории предусматривает проведение совместных исследований и расширение диалога по направлениям экономического развития.

Соглашение предусматривает проведение совместных исследований и экономического анализа в направлении экономической диверсификации, повышения производительности и укрепления конкурентоспособности, а также продвижение диалога между государственным, академическим секторами и бизнесом.

В рамках деятельности Экономической обсерватории планируется изучение тенденций экономического развития, факторов, влияющих на будущий рост, проведение экономического мониторинга и международных сопоставлений. Повестка исследований будет определяться совместно с учетом экономических приоритетов Азербайджана и академического опыта Университета IE.

Отметим, что Университет IE является высшим учебным заведением, действующим в Испании. Университет предлагает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также образовательные программы для руководящих кадров. Его деятельность охватывает сферы образования, исследований, инноваций и международного сотрудничества.