https://news.day.az/politics/1870115.html Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев Региональная политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности для отношений между Азербайджаном и Нидерландами. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев

Политика, 27 октября 2026 20:55 (UTC +04:00) 406
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами

Региональная политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности для отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, встреча между министром иностранных дел Нидерландов Томом Берендсеном и Президентом Ильхамом Алиевым имеет важное политическое и экономическое значение с точки зрения дальнейшего развития азербайджано-нидерландских отношений.

"В ходе встречи обсуждались вопросы политических связей, экономического сотрудничества, инвестиционных возможностей, транспортно-логистических связей и расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Выраженное нидерландской стороной намерение развивать отношения с Азербайджаном создает дополнительные возможности для расширения связей нашей страны с европейскими государствами по различным направлениям. Особое внимание в ходе встречи привлекло заявление министра иностранных дел Нидерландов о личной роли Президента Ильхама Алиева в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе. Отмечая, что этот вопрос важен не только для региона, но и для Европы, стороны отметили, что роль Азербайджана в региональных процессах привлекает внимание международного сообщества", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что в современной системе международных отношений положение государств определяется не только их экономическими возможностями и ресурсами, но и способностью влиять на региональные процессы, выстраивать диалог с партнерами и создавать механизмы сотрудничества, основанные на взаимных интересах. "В этом отношении расширение связей с европейскими государствами, развитие экономического партнерства и укрепление региональной стабильности являются одними из важных направлений внешней политики Азербайджана. Встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел Нидерландов в этом контексте имеет значение также с точки зрения оценки текущего состояния двусторонних отношений и обсуждения новых возможностей для сотрудничества.

Географическое положение Азербайджана, его энергетические ресурсы, развивающаяся транспортная инфраструктура и возрастающая роль в системе международных перевозок превращают нашу страну в один из важных связующих узлов между Европой и Азией. Наряду с этими факторами, интерес европейских государств к сотрудничеству с Азербайджаном обусловлен также значением, которое наша страна придает развитию региональных связей. Развитие отношений с таким государством, как Нидерланды, обладающим обширным опытом в сфере международной торговли, управления портами и логистики, может открыть новые перспективы для расширения экономических возможностей Азербайджана", - сказал он.

По его словам, в ходе встречи также было уделено внимание вопросам расширения экономических и торговых связей между странами. "Деятельность нидерландских компаний в различных сферах Азербайджана свидетельствует о наличии экономической основы для развития сотрудничества. Организация взаимных деловых визитов, укрепление прямых контактов между предпринимателями и реализация совместных проектов могут способствовать достижению более конкретных результатов в рамках этих отношений. Основная цель заключается не только в увеличении товарооборота, но и в привлечении новых инвестиций, расширении обмена технологиями и содействии развитию ненефтяного сектора.

Сельское хозяйство является одним из направлений сотрудничества, обладающих особым потенциалом. Опыт Нидерландов в области современных аграрных технологий, тепличного хозяйства, повышения урожайности, эффективного использования водных ресурсов и хранения продукции может быть полезен Азербайджану. В условиях, когда в нашей стране особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности и расширению местного производства, углубление сотрудничества с Нидерландами открывает дополнительные возможности. Посредством совместных проектов можно внедрять современные технологии, готовить местных специалистов и расширять возможности выхода азербайджанской продукции на зарубежные рынки", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики также является одним из важных направлений азербайджано-нидерландских отношений: "Расположение Азербайджана на Среднем коридоре, возможности Бакинского международного морского торгового порта и развитие СЭЗ Алят повышают значение нашей страны в международных торговых связях. Опыт Нидерландов в области управления портами, организации грузоперевозок и оптимизации цепочек поставок создает благоприятную основу для взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. Такое партнерство может способствовать расширению транзитных возможностей Азербайджана, повышению качества логистических услуг и развитию экономических связей между Европой и Азией".

Говоря о встрече Тома Берендсена с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, он сказал, что были рассмотрены возможности сотрудничества в таких сферах, как укрепление политического диалога, содействие взаимным инвестициям, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, инновации, судостроение, образование и гуманитарные связи. Он добавил, что положительная оценка сторонами принятия Дорожной карты по развитию азербайджано-нидерландских отношений на 2026-2028 годы создает важную основу для систематического расширения двусторонних связей.

"Особо следует отметить, что в 2027 году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами. В этой связи разработка и принятие Дорожной карты имеют важное значение для определения приоритетов сотрудничества и планирования будущих проектов. Вместе с тем достижение реальных результатов на основе политических документов зависит от их исполнения, разработки конкретных проектов и выполнения взаимных обязательств. Особое внимание привлекает и обсуждение вопросов регионального мира и безопасности. Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе важно не только для нормализации политических отношений, но и для расширения торговых связей, развития транспортных маршрутов и создания новых инвестиционных возможностей. Укрепление стабильности в регионе может создать условия для того, чтобы международные компании могли строить долгосрочные планы и рассматривать экономические проекты в более широкой перспективе.

Мирная повестка Азербайджана и инициативы, направленные на развитие регионального сотрудничества, являются в этом отношении важными темами для обсуждения. Информация, предоставленная Джейхуном Байрамовым коллеге из Нидерландов о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, вопросах, связанных с подписанием мирного соглашения, о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также гуманитарных проблемах, вызванных минной опасностью, отражает основные направления региональной повестки Азербайджана.

Все это свидетельствует о том, что азербайджано-нидерландские отношения не ограничиваются исключительно двусторонними экономическими связями. Они также связаны с развитием транспортных коммуникаций между Европой и Азией, укреплением региональной стабильности, расширением инвестиционных возможностей и определением новых перспектив международного сотрудничества. Выраженное Нидерландами намерение углублять политический и экономический диалог с Азербайджаном свидетельствует о наличии взаимных интересов у сторон", - заключил А. Гараев.

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