В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие ретроспективной выставки "Мой Абшерон и не только" (Mənim Abşeronum: Üstə gəl), приуроченной к 80-летию видного художника, народного художника Азербайджана, председателя Союза художников страны Фархада Халилова, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Экспозиция организована совместно Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем искусств и Союзом художников Азербайджана. В неё вошли более 90 произведений из личной коллекции мастера, охватывающих разные периоды его творчества - с 1960-х годов до наших дней.

На церемонии открытия выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Союза художников Узбекистана, академик Ибрагим Валиходжаев и всемирно известный режиссёр Роберт Стуруа. В своих выступлениях они отметили значительный вклад Фархада Халилова в развитие национального изобразительного искусства, самобытность его художественного языка и особое место его произведений в культурном наследии страны.

Особое внимание было уделено работам, посвящённым Абшерону, - теме, которая на протяжении многих лет занимает центральное место в творчестве художника. Гостя из Узбекистана Ибрагима Валиходжаева связали с юбиляром и тёплые поздравления: он преподнёс Фархаду Халилову в подарок национальный костюм Узбекистана.

Абшерон - не просто пейзаж

Для Фархада Халилова Абшерон - гораздо больше, чем географическое место или узнаваемый пейзаж. Это пространство личных воспоминаний, чувств и размышлений, особый мир, который художник на протяжении десятилетий открывает зрителю через цвет, свет и настроение.

В его произведениях оживают прибрежные поселения, старинные деревни, переменчивая погода, ветер и дождь, тишина вечерних улиц и удивительная атмосфера абшеронской земли. Художник не просто передаёт внешние черты окружающего мира, но и раскрывает эмоциональное состояние пространства, его внутреннюю жизнь.

Творческий диапазон мастера охватывает самые разные художественные направления - от реализма до авангарда и абстрактного искусства. Его работы отличают выразительный колорит, оригинальные цветовые решения и особая способность передавать настроение через живописную форму.

В экспозиции представлены как масштабные живописные полотна, так и небольшие графические произведения. Такое разнообразие позволяет увидеть, как менялся художественный язык Фархада Халилова, как формировались его взгляды и как развивались творческие поиски на протяжении нескольких десятилетий.

От Бузовны до Маштагы: география чувств

Среди представленных работ - "В Бузовны", "В Горадиле", "Дождь в Мардакяне", "Цветущее гранатовое дерево", "Осень в Бузовны", "Весна в Бузовны", "Ветреный вечер на побережье", "Дождливый день", "Ночь в Зире", "Снег на побережье", "В деревне Гала" и "Вечер в Маштагы".

Уже сами названия этих произведений складываются в своеобразную карту Абшерона - с его селениями, берегами, сезонами и погодными переменами. Но за конкретными местами и природными явлениями скрывается нечто большее: индивидуальное восприятие художника, его память и эмоциональная связь с родной землёй.

В пейзажах Фархада Халилова важны не только очертания домов, береговая линия или состояние неба. Не меньшее значение имеют свет, цветовые сочетания, настроение и чувства, которые рождает увиденное. Благодаря этому знакомые места приобретают новое звучание, а обычные моменты повседневной жизни превращаются в самостоятельные художественные образы.

Не менее интересна и графическая часть экспозиции. Работы разных форматов и периодов демонстрируют широту творческого поиска мастера, его эксперименты с формой и композицией, а также способность выражать свои идеи различными художественными средствами.

Ретроспектива даёт возможность проследить эволюцию творчества Фархада Халилова и увидеть, как менялось его отношение к абшеронскому пейзажу, остающемуся одним из главных источников вдохновения художника. Выставка раскрывает не только историю его творческого пути, но и многогранный образ Абшерона - места, которое в его произведениях становится отражением личного мира и художественного мышления.

Выставка "Мой Абшерон и не только" продлится до 26 марта 2027 года.

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