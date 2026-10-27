https://news.day.az/sport/1870127.html Ла Лига рискует потерять € 400 млн Крупное медийное и коммерческое соглашение испанской Ла Лиги с китайским стриминговым сервисом Migu оказалось под угрозой досрочного расторжения из-за ситуации вокруг французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает испанское издание Vozpópuli.

Ла Лига рискует потерять € 400 млн

Спорт, 27 октября 2026 22:37 (UTC +04:00) 368
Ла Лига рискует потерять € 400 млн

Крупное медийное и коммерческое соглашение испанской Ла Лиги с китайским стриминговым сервисом Migu оказалось под угрозой досрочного расторжения из-за ситуации вокруг французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает испанское издание Vozpópuli.

По информации источника, у руководства чемпионата Испании - долгосрочный действующий контракт с платформой Migu до 2030 года. По условиям соглашения, суммарная выручка Ла Лиги от трансляций на азиатском рынке должна была составить внушительные € 400 млн.

Однако теперь выгодная сделка поставлена под сомнение из-за скандальной "отмены" звездного нападающего в китайском медиапространстве, спровоцированной одной из его недавних шуток. Килиан Мбаппе сказал, что его любимый мем - где его изображают "в образе китайского диктатора", подразумевая Мао Цзэдуна. Китайские партнеры негативно восприняли инцидент и всерьез рассматривают вариант заморозки выплат либо полного выхода из соглашения, что грозит руководству испанского первенства финансовыми убытками.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#КИЛЬЯН МБАППЕ #ЛА ЛИГА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 312
Российский фонд может выйти из-под санкций США 23:24 (UTC+04), В мире 290
Эрдоган поговорил с Макроном 22:50 (UTC+04), В мире 379
БИГ осудила решение Сената Франции 22:45 (UTC+04), Политика 393
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 22:37 (UTC+04), Спорт 368
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 22:25 (UTC+04), В мире 426
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:15 (UTC+04), Политика 1 353
Венесуэла подарила США нефть 22:13 (UTC+04), В мире 447
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 22:00 (UTC+04), Политика 1 014
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 21:45 (UTC+04), Экономика 435
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 21:42 (UTC+04), Политика 445
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 505
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 21:26 (UTC+04), Политика 415
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 21:20 (UTC+04), Общество 4 212
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 21:13 (UTC+04), Общество 421
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 21:06 (UTC+04), Культура 447
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 21:00 (UTC+04), Политика 2 433
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 20:55 (UTC+04), Политика 521
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 438
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 20:37 (UTC+04), Спорт 403
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 20:36 (UTC+04), Общество 724
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 532
БИГ осудила решение Франции по Корсике 20:25 (UTC+04), Политика 482
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 20:10 (UTC+04), Культура 1 695
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 20:00 (UTC+04), Политика 4 673
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 19:53 (UTC+04), Политика 499
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 19:44 (UTC+04), Общество 467
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 484
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 19:28 (UTC+04), Экономика 525
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 19:24 (UTC+04), Культура 505
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 19:21 (UTC+04), Политика 520
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 19:19 (UTC+04), Политика 521
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 19:12 (UTC+04), Экономика 547
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 19:07 (UTC+04), Общество 502
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 19:03 (UTC+04), Политика 6 086
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 19:02 (UTC+04), Политика 505
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 18:59 (UTC+04), Экономика 4 392
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 18:57 (UTC+04), Политика 528
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 493
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 490
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 18:47 (UTC+04), Спорт 460
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 18:44 (UTC+04), Политика 524
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 18:40 (UTC+04), Культура 467
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 18:36 (UTC+04), Общество 477
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 18:30 (UTC+04), Культура 446
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 475
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 18:28 (UTC+04), Экономика 520
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 18:23 (UTC+04), Политика 520
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 18:20 (UTC+04), Общество 480
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 18:16 (UTC+04), Культура 572
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 18:09 (UTC+04), Политика 3 647
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 18:08 (UTC+04), Общество 529
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 18:06 (UTC+04), Экономика 512
В Азербайджане создается новая Комиссия 18:02 (UTC+04), Общество 482
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 17:53 (UTC+04), Общество 496
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 17:40 (UTC+04), В мире 550
Большая часть Физули очищена от мин 17:37 (UTC+04), Общество 466
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 17:34 (UTC+04), Туризм 473
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 116
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 17:30 (UTC+04), Общество 596
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 17:24 (UTC+04), В мире 562
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 17:17 (UTC+04), Экономика 569
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 17:13 (UTC+04), Политика 543
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 16:59 (UTC+04), Экономика 563
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 5 952
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 598
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 16:53 (UTC+04), Культура 490
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 16:48 (UTC+04), Политика 542
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 492
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 16:34 (UTC+04), Туризм 467
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 16:23 (UTC+04), Общество 995
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 536
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 16:00 (UTC+04), Политика 6 556
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 580
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 471
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 15:51 (UTC+04), Культура 497
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 036
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 516
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 15:36 (UTC+04), Экономика 671
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 15:33 (UTC+04), Экономика 577
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 15:25 (UTC+04), Автоновости 552
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 15:21 (UTC+04), Культура 486
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 15:17 (UTC+04), Общество 525
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 15:00 (UTC+04), В мире 604
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 14:57 (UTC+04), Экономика 597
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 14:54 (UTC+04), Общество 482
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 14:53 (UTC+04), Общество 589
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 14:49 (UTC+04), Экономика 612
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 14:46 (UTC+04), Общество 617
Казахстан намерен производить свои беспилотники 14:43 (UTC+04), В мире 609
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 088
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 14:35 (UTC+04), Общество 533
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 14:28 (UTC+04), Общество 651
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 14:22 (UTC+04), Культура 480
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 14:20 (UTC+04), Политика 2 191
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 14:16 (UTC+04), Общество 622
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 14:10 (UTC+04), Спорт 510
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 819
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 13:49 (UTC+04), Политика 613
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 13:43 (UTC+04), Общество 881
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 633
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), Политика 4 859
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 13:30 (UTC+04), Экономика 658
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 13:24 (UTC+04), Общество 534
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:20 (UTC+04), Общество 577
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 518
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 556
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 13:00 (UTC+04), Автоновости 527
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 636
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 12:49 (UTC+04), Политика 628
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 12:44 (UTC+04), Общество 531
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 12:40 (UTC+04), Экономика 634
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 12:34 (UTC+04), В мире 709
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 12:32 (UTC+04), Политика 646
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 12:28 (UTC+04), Общество 2 016
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 12:24 (UTC+04), Политика 687
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 12:15 (UTC+04), Спорт 513
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 12:09 (UTC+04), В мире 721
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 12:03 (UTC+04), Экономика 686
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 636
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 11:57 (UTC+04), Политика 760
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 676
В Баку появится новый парк - ФОТО 11:50 (UTC+04), Общество 5 392
Названы признаки поддельных приложений для Android 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 510
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 578
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 515
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 784
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 680
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 688
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 503
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 674
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 015
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 199
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 499
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 574
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 683
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 498
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 791
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 654
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 547
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 521
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 752
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 686
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 755
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 137
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 676
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 484
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 509
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 6 791
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 12 542
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 709
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 771
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 679
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 543
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 672
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 580
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 6 016
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 744
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 802
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 690
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 9 296
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 671
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 765
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 577
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 814
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 610
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 593
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 08:00 (UTC+04), Политика 5 532
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 673
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 866
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 670
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 651
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 710
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 965
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 717
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 6 013
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 973
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 779
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 721
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 724
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 875
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 961
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 073
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 1 025
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 720
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 982
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 1 101
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 725
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 1 005
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 874
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 161
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 349
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 859
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 781
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 5 923
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 858
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 127
Еще новости