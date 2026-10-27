Ла Лига рискует потерять € 400 млн

Крупное медийное и коммерческое соглашение испанской Ла Лиги с китайским стриминговым сервисом Migu оказалось под угрозой досрочного расторжения из-за ситуации вокруг французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает испанское издание Vozpópuli.

По информации источника, у руководства чемпионата Испании - долгосрочный действующий контракт с платформой Migu до 2030 года. По условиям соглашения, суммарная выручка Ла Лиги от трансляций на азиатском рынке должна была составить внушительные € 400 млн.

Однако теперь выгодная сделка поставлена под сомнение из-за скандальной "отмены" звездного нападающего в китайском медиапространстве, спровоцированной одной из его недавних шуток. Килиан Мбаппе сказал, что его любимый мем - где его изображают "в образе китайского диктатора", подразумевая Мао Цзэдуна. Китайские партнеры негативно восприняли инцидент и всерьез рассматривают вариант заморозки выплат либо полного выхода из соглашения, что грозит руководству испанского первенства финансовыми убытками.