Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО

В Москве состоялась двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как передает Day.Az, переговоры прошли в Кремле.

В ходе встречи Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Ираном, а также отметил, что строительство Бушерской атомной электростанции продолжается.

По его словам, Россия выполняет все взятые на себя обязательства по реализации проектов в Иране.

Президент России также выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.

"Россия надеется на позитивное развитие ситуации в ближневосточном регионе", - отметил Путин.

В свою очередь, Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность России за поддержку, оказываемую Исламской Республике.

Он также заявил, что рассчитывать на США в решении проблем Ближнего Востока невозможно.