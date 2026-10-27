Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО
В Москве состоялась двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как передает Day.Az, переговоры прошли в Кремле.
В ходе встречи Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Ираном, а также отметил, что строительство Бушерской атомной электростанции продолжается.
По его словам, Россия выполняет все взятые на себя обязательства по реализации проектов в Иране.
Президент России также выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.
"Россия надеется на позитивное развитие ситуации в ближневосточном регионе", - отметил Путин.
В свою очередь, Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность России за поддержку, оказываемую Исламской Республике.
Он также заявил, что рассчитывать на США в решении проблем Ближнего Востока невозможно.
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