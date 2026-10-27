БИГ осудила решение Сената Франции

Мы, как Бакинская инициативная группа (БИГ), решительно осуждаем отклонение Сенатом Франции конституционной реформы, предусматривающей предоставление автономии Корсике. Это решение является очередным проявлением колониального мышления, все еще царящего в политических кругах Франции, откровенного неуважения к воле корсиканского народа и глубокой пропасти между заявлениями официального Парижа о праве народов на самоопределение и его фактической политикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении для прессы исполнительного директора Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова в связи с отклонением Сенатом Франции конституционной реформы относительно автономии Корсики. По его словам, произошедшее 26 октября этого года в Сенате Франции еще раз показало, что режим Макрона не хочет принимать желание корсиканского народа определять свое политическое будущее, сохранять свою национальную идентичность и обладать правом на самоуправление на своей земле.

Такое игнорирование политических переговоров, продолжавшихся более четырех лет, достигнутых договоренностей и воли, выраженной демократически избранными представителями Корсики, недопустимо. В частности, исключение из законопроекта положений, предусматривающих признание самобытной исторической, языковой и культурной идентичности корсиканцев, а также их особой связи с родной землей, демонстрирует, насколько французская политическая элита воздерживается от признания коллективной идентичности корсиканского народа.

Франция, с одной стороны, пытается читать миру лекции о демократии, правах человека и свободе народов, а с другой - видит угрозу даже в самых элементарных политических требованиях народов на находящихся под ее порабощением территориях. Преподнесение требования корсиканского народа об автономии как угрозы единству Франции выглядит особенно абсурдным. Сохранение народом своего языка, культуры, исторической идентичности и политических полномочий является его фундаментальным правом. Настоящая угроза заключается в системном отклонении этих легитимных требований и жертвовании политической волей народов в угоду интересам центральной власти.

"БИГ призывает французские власти уважать легитимную волю корсиканского народа, признать его политические, культурные и языковые права, оставаться верными достигнутым договоренностям и проявить реальную политическую волю в вопросе автономии, а также призывает международную общественность, правозащитные организации и соответствующие международные институты не оставаться равнодушными к этой несправедливости, демонстрируемой французским государством по отношению к легитимным политическим требованиям корсиканского народа", - добавил исполнительный директор.