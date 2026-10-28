Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда

Проходит шесть лет с очередного обстрела Арменией Барды в ходе Отечественной войны.

Как передает Day.Az, 28 октября 2020 года около 13.00 вооруженные силы Армении, применив кассетные бомбы, запрещенные международным правом, подвергли обстрелу расположенный вдали от линии фронта город Барду.

В результате ударов по территории с высокой плотностью передвижения мирных жителей и наличия торговых объектов погиб 21 человек, 70 человек получили ранения. Был нанесен огромный ущерб гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам.

За день до этого - 27 октября около 16.00 оккупационные вооруженные силы Армении подвергли село Гараюсифли Бардинского района обстрелу с применением тяжелой артиллерии. В результате погибли 5 мирных жителей, 13 человек получили ранения.

В ходе Отечественной войны - начиная с 27 сентября до 10 ноября 2020 года - 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября в результате обстрела Бардинского района с применением различных видов оружия, ракет и запрещенных кассетных бомб погибли 29 жителей района, 112 человек получили ранения. Среди погибших двое детей, 8 женщин, 19 мужчин.