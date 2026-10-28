https://news.day.az/politics/1870136.html Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергали обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты близ прифронтовой зоны.

Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 28 октября 2026 00:05 (UTC +04:00) 409
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом

В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергали обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты близ прифронтовой зоны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции.

Продолжается процесс отправки собранных из Армении резервистов на оккупированные территории Азербайджана. Несмотря на приказ набрать 2000 человек для привлечения к боевым действиям, удалось собрать только 300 человек. Даже многие контрактники и полицейские отказываются идти на фронт.

На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники противника.

28 октября ночью и утром в разное время армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. С территории Бердского, Чемберакского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Гедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. С 07.35 до 09.00 противник также обстрелял территорию Агджабединского района.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству "Интерфакс".

"Атаки кассетными ракетами, боеприпасами мирных городов - это военное преступление. У нас 69 мирных граждан погибли в результате армянских обстрелов и более 300 ранены. Вот лицо армянского фашизма. Но одновременно думаю, что, то поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно все-таки для них быть серьезным сигналом, что они дальше не могут вести имитационную деятельность, обманывать нас, обманывать сопредседателей Минской группы, по существу увиливать от предметного обсуждения вопроса", - сказал, в частности, глава государства.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО "Смерч".

По сообщению Генпрокуратуры, 28 октября примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении нанесли по густонаселенной территории города Барда, где также расположены и торговые объекты, удары кассетными бомбами, использование которых запрещено международным правом. В результате погибло 21 гражданское лицо, около 70 человек получили ранения. Нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Кроме того, еще один мирный житель, пострадавший в результате тяжелого артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли Бардинского района 27 октября около 16:00, скончался от полученных травм в больнице, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате преступлений, совершенных армянскими вооруженными силами 27 октября, достигло пяти.

"Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя".

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.

Подразделения Азербайджанской армии разгромили силы и средства противника, подвергшего обстрелу наши города и районы, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня.

Точным огнем подразделений Азербайджанской армии уничтожена живая сила противника, подвергшего обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Уничтожены силы бежавшего с поля боя противника, не выдержавшего точных огневых ударов наших подразделений.

Начиная с 14:00 28 октября, враг подверг обстрелу территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана. Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу территорию Тертерского района из РСЗО БМ-21 "Град" и пушек.

Армения предприняла попытку диверсионной вылазки в Зангилане, все диверсанты уничтожены. Диверсионная попытка подразделений спецназа ВС Армении была предотвращена благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих. В результате адекватных мер армии Азербайджана уничтожены все диверсанты армянской стороны.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 164
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 374
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 386
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 409
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 412
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 520
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 457
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 481
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 495
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 452
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 512
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 735
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 539
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 4 191
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 510
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 512
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 581
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 479
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 286
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 468
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 492
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 244
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 599
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 488
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 439
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 821
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 601
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 547
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 1 755
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 4 770
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 567
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 514
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 547
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 584
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 551
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 582
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 584
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 613
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 553
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 157
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 567
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 472
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 573
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 536
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 524
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 487
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 570
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 494
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 504
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 473
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 517
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 565
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 561
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 508
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 616
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 3 695
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 557
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 550
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 504
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 516
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 580
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 479
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 544
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 140
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 615
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 595
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 601
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 574
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 594
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 5 967
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 627
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 502
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 570
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 503
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 482
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 036
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 550
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 601
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 611
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 487
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 509
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 071
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 533
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 704
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 608
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 567
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 497
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 541
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 634
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 628
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 496
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 605
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 639
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 633
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 637
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 101
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 548
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 666
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 495
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 618
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 640
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 522
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 838
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 645
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 898
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 666
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 4 890
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 689
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 550
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 590
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 532
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 573
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 542
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 666
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 661
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 544
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 665
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 744
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 27 октября 12:32 (UTC+04), Политика 681
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 157
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 721
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 525
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 27 октября 12:09 (UTC+04), В мире 749
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 716
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 27 октября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 665
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 792
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 702
В Баку появится новый парк - ФОТО 27 октября 11:50 (UTC+04), Общество 5 511
Названы признаки поддельных приложений для Android 27 октября 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 519
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 27 октября 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 589
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 27 октября 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 525
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 27 октября 11:27 (UTC+04), Политика 813
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 27 октября 11:23 (UTC+04), Экономика 706
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 27 октября 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 715
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 27 октября 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 512
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 27 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 700
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 27 октября 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 032
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 27 октября 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 209
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 27 октября 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 510
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 27 октября 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 584
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 27 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 708
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 27 октября 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 509
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 27 октября 10:44 (UTC+04), Общество 802
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 27 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 679
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 27 октября 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 558
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 27 октября 10:35 (UTC+04), Общество 532
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 27 октября 10:33 (UTC+04), Экономика 779
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 27 октября 10:31 (UTC+04), Экономика 715
Bakıda yeni park salınır - FOTO 27 октября 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 781
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 27 октября 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 146
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 27 октября 10:22 (UTC+04), Экономика 703
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 27 октября 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 493
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 27 октября 10:15 (UTC+04), Автоновости 519
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 27 октября 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 6 799
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 12 561
Азербайджанская нефть выросла в цене 27 октября 09:56 (UTC+04), Экономика 734
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 27 октября 09:51 (UTC+04), В мире 797
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 27 октября 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 704
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 27 октября 09:45 (UTC+04), Спорт 554
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 27 октября 09:38 (UTC+04), Экономика 697
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 27 октября 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 589
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 27 октября 09:14 (UTC+04), Общество 6 039
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 27 октября 09:00 (UTC+04), В мире 769
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 27 октября 08:55 (UTC+04), Общество 815
В одном из районов Баку не будет света 27 октября 08:50 (UTC+04), Общество 698
Хорошая новость для пользователей метро 27 октября 08:40 (UTC+04), Общество 9 370
В этом районе Баку не будет газа 27 октября 08:35 (UTC+04), Общество 676
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 27 октября 08:21 (UTC+04), В мире 791
ПСЖ признан лучшим клубом мира 27 октября 08:15 (UTC+04), Спорт 584
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 27 октября 08:10 (UTC+04), В мире 836
Назван лучший тренер года 27 октября 08:10 (UTC+04), Спорт 618
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 27 октября 08:03 (UTC+04), Спорт 602
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 27 октября 08:00 (UTC+04), Политика 5 556
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 27 октября 07:45 (UTC+04), Спорт 683
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 27 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 27 октября 07:30 (UTC+04), Спорт 875
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 27 октября 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 677
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 27 октября 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 27 октября 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 662
Не спешите менять старый смартфон 27 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 717
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 27 октября 03:15 (UTC+04), Спорт 974
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 27 октября 02:19 (UTC+04), Общество 722
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 27 октября 02:01 (UTC+04), Общество 6 019
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 27 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 985
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 27 октября 00:55 (UTC+04), Спорт 794
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 27 октября 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 728
Роналду включили в состав сборной Португалии 27 октября 00:29 (UTC+04), Спорт 731
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 27 октября 00:15 (UTC+04), Общество 883
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 27 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 971
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 100
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 27 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 051
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 729
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 1 006
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 1 126
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 733
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 1 028
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 884
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 173
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 386
Еще новости