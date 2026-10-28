https://news.day.az/sport/1870139.html В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 27 октября в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовали 31-е первенство Азербайджана по акробатической гимнастике и 10-е первенство Азербайджана по аэробной гимнастике.

В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО

Спорт, 28 октября 2026 01:17 (UTC +04:00) 167
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике

27 октября в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовали 31-е первенство Азербайджана по акробатической гимнастике и 10-е первенство Азербайджана по аэробной гимнастике.

Как передает Day.Az, в соревнованиях, которые продлятся два дня, гимнасты, представляющие различные спортивные клубы страны, борются за первенство в разных возрастных категориях и программах.

В первый день соревнований в программе балансовых упражнений по акробатической гимнастике свои навыки продемонстрировали женские пары, женские группы и смешанные пары в возрастных категориях "младшие", "дети" и "юниоры".

В соревнованиях по аэробной гимнастике гимнасты и гимнастки выступили в индивидуальной программе в возрастных категориях "младшие", "дети", "юниоры" и "молодёжь".

По итогам дня определились победительницы индивидуальных соревнований среди девочек в молодёжной возрастной категории по аэробной гимнастике. Представительницы национальной сборной успешно выступили и заняли все три ступени пьедестала почёта.

Так, Аян Агаева завоевала золотую медаль, Амина Мустафаева - серебряную, а Айдан Маликова - бронзовую.

28 октября первенства Азербайджана продолжатся.

  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
  • В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике
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