Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде

Автор: Лейла Таривердиева

За время Второй Карабахской войны Бардинский район трижды - 5, 27 и 28 октября - подвергался ракетным и артиллерийским обстрелам. В результате 29 человек стали шехидами, 112 получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры был нанесен значительный ущерб.

Самый страшный удар по Барде был нанесен утром 28 октября.

За день до атаки ракетами "Смерч" было обстреляно бардинское село Гараюсифли. Погибли 5 человек, в том числе 7-летняя девочка, 13 человек получили ранения.

Враг не удовлетворился этим и на утро следующего дня ударил из РСЗО "Смерч" по городу Барда. ВС Армении применили запрещенные международным правом кассетные снаряды, причем, удары наносились по центру города, по местам наибольшего скопления людей с целью нанести максимальный ущерб.

Барда находится в стороне от прифронтовой зоны. Для бардинцев начался обычный день, они занимались своими делами, шли за покупками, когда на их головы обрушился огонь. В результате ракетного удара погиб 21 человек и более 70 были ранены. Был нанесен серьезный ущерб городской гражданской инфраструктуре, в том числе Бардинскому лечебно-диагностическому центру. В атаке использовалась "Смерчи" со снарядом 9М55К, содержащим кассетную головную часть 9N235 с 72 поражающими элементами.

Эта варварская атака была настолько кровавой, что ужаснула даже тех, кто традиционно пытался выгораживать армянскую сторону. Amnesty International и Human Rights Watch не удалось в этот раз уравнять ответственность за жертвы, как они пытались сделать после ракетных атак на Гянджу.

Тем не менее, Азербайджану пришлось единолично доводить до мировой общественности правду о варварстве Армении, хотя в день обстрела в Барде находились иностранные журналисты. Группа репортеров газеты New York Times оказалась в эпицентре обстрела. Американские журналисты проезжали по центру Барды, когда начали падать ракеты. Они все засняли, однако фоторепортаж был опубликован только через три года. Фотограф The New York Times Айвор Прикетт, известный своими фоторепортажами из зон конфликтов, признался позднее, что испугался. Опубликовав фото на своей странице в Instagram, он написал, что воздерживался от публикации, потому что получал много оскорблений. "Я просто документировал историю, которая происходила с азербайджанской стороны. Но этого было достаточно, чтобы вызвать бесконечную ненависть со стороны онлайн-троллей. Кампания против меня дошла до того, что попыталась очернить мое имя в The New York Times, утверждая, что я якобы подделал фотографии ракетной атаки на Барду, в результате которой погибло более 20 человек. В любом случае, это у них не получилось", - написал он.

Журналистам повезло остаться в живых. По признанию фотографа, это был, вероятно, один из самых страшных моментов в его жизни. А он, напомнил, делал репортажи их многих горячих точек. Иностранцы оказались застигнуты врасплох так же, как и простые бардинцы.

То, что произошло в Барде 28 октября 2020 года, было не просто страшной трагедией этого небольшого городка. Это было сильнейшим обвинением против Армении и ее варварских методов ведения войны. Поэтому армянство и его сторонники очень постарались не допустить широкого распространения информации о Барде в мировых СМИ. И не только. Эту трагедию, о которой мир мало что знал, попытались использовать для проармянской пропаганды. Дело в том, что диаспора много говорила о якобы ударах азербайджанской стороны по городам Армении, однако доказать фейки было нечем. В качестве "доказательств" подсовывались фото и видео обстрела Барды и Гянджи, взятые из Интернета.

Такого безобразного подлога невозможно было представить. В октябре 2023 года готовившийся баллотироваться в президенты США Вивек Рамасвами в программе Такера Карлсона сопроводил свои истеричные обвинения в адрес Азербайджана кадрами разрушений в Гяндже и видео обстрела Барды. На фоне этих фото и видеоматериалов он рассказывал о "преступлениях" азербайджанцев против армян и утверждал, что "много зверств до сих пор не освещены в западной прессе".

Фоторепортаж Айвора Прикетта появился после этого безобразного интервью. И, к сожалению, только в соцсетях.

По факту ракетных ударов по Барде Генпрокуратура Азербайджана 29 октября 2020 года возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Отсутствие международного внимания к преступлениям армян и лоббирование армянских интересов на западном медиа-пространстве фактически развязали руки агрессору. Если бы были серьезно осуждены бомбежки мирных городов Азербайджана в первые недели войны, возможно, в Генштабе ВС Армении удержались бы от самых крупных и кровавых атак. Но Армения не была осуждена. Ответственность опять взяли на себя сепаратисты, а с них какой спрос? Более того, в качестве противовеса атаке на Барду, помнится, армянская сторона придумала фейк о якобы обстреле роддома в Ханкенди. В Ереване уже знали, что война проиграна, и спешили перевести стрелки от себя любимых на Азербайджан. Фейк о роддоме должен был затмить обстрелы Барды 27 и 28 октября, унесшие жизни десятков людей, в том числе детей. Он был обставлен и разукрашен в лучших традициях армянского агитпропа. Помимо всего прочего, в нем появился даже турецкий F-16, ударивший по роддому якобы по личному распоряжению Анкары!

В качестве "доказательств" были выложены фото каких-то пустых помещений, явно находящихся на ремонте. Видео, которые должны были потрясти воображение аудитории, вызвало только вопросы. На них не было никаких рожениц, были только военнослужащие. Более того, украинский военный обозреватель Александр Коваленко на основе имеющихся материалов доказал, что бомба, якобы выпущенная 28 октября по роддому турецким истребителем, на самом деле является головкой снаряда от ЗУР 9М33, которые применяются в зенитно-ракетных комплексах, состоящих на вооружении армянской армии. То есть ВС Армении ударили из российского ТОР-М2КМ по, скорее всего, беспилотнику, и обломки ЗУР упали на здание больницы.

Между тем, фото и видео, сделанные в Барде, не требуют никаких расследований. Единственный вопрос, который возникает при их просмотре: как мир мог не отреагировать на такое зверство и не осудить Армению за военное преступление?