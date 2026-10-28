Армению захотели исключить из ОДКБ

Армению необходимо исключить из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает бывший генеральный секретарь данной международной структуры Николай Бордюжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Бордюжа обратил внимание, что Ереван в данный момент не принимает участия в работе ОДКБ. В то же время республика остается полноправной страной - членом, в связи с чем с ней надо согласовывать все принимаемые внутри организации решения. Однако нынешняя позиция Армении начала противоречить тому, что делается в ОДКБ. На этом фоне бывший генсек пришел к выводу, что со стороны этого государства было бы порядочно покинуть организацию.

"Взносы не платят, участие не принимают. Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры. Но так как у них двойственная позиция, что мы не выйдем и работать не будем, и не участвуем, и не хотим - их надо исключить", - резюмировал Бордюжа.

11 ноября в Москве пройдет очередной саммит ОДКБ. Действующий генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков допустил, что участники мероприятия могут поднять вопрос о членстве Армении в международной структуре.