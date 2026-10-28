США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ

США предупредили ряд стран Персидского залива о возможности проведения короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным издания, Пентагон эвакуировал американских военнослужащих с ближневосточных баз, которые могут оказаться под угрозой ответных ударов. Одновременно вооруженные силы США в регионе пополняют запасы боеприпасов, а американские бомбардировщики и истребители приводятся в готовность для возможного нанесения ударов.

Как отмечает The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении военной операции против Ирана. Вместе с тем, по сведениям источников газеты, он склоняется к проведению масштабной атаки после промежуточных выборов. Среди возможных целей называются объекты иранской инфраструктуры и ядерные объекты.