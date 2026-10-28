Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Сорок тысяч евро наличными. Их нашли 20 ноября 2023 года в бакинском офисе Abzas Media.

Гонорары так не хранят. Читатели не жертвуют пачками купюр в чужой валюте. Так держат деньги, которым заказан путь и через банк, и через Министерство юстиции, где обязан регистрироваться каждый иностранный грант. Рано или поздно бухгалтерия любой "свободной прессы", содержащейся из-за океана, вываливается на стол следователя. Итог известен: от семи с половиной до девяти лет за контрабанду валюты и отмывание денег, приговор подтвердили апелляция и 3 апреля 2026 года Верховный суд.

Куда интереснее бухгалтерия, которую публикуют добровольно. Национальный фонд в поддержку демократии (NED), живущий на деньги Конгресса США, выложил реестр активных грантов. Азербайджану в нем отведено 14 проектов на 1 465 654 доллара. Ни одного получателя, ни одного адреса.

Зато описания красноречивы. Крупнейший чек, 304 053 доллара, выписан на "независимые СМИ", которые должны рассказывать о "злоупотреблениях режима". Законно избранная власть суверенной страны названа режимом еще в смете. Редакционная политика оплачена до того, как журналист написал первую строку. Еще 137 680 долларов идут на сбор сведений о конкретных чиновниках для передачи "международным лицам, принимающим решения". Проще говоря, на санкционные списки. Половина пакета приходится на правозащиту, почти треть на медиа. Внутри страны такие деньги без Минюста не получить, значит, работают они там, куда не дотягивается налоговая.

Теперь соседи. Армения получила 26 проектов на 3 860 892 доллара. На душу населения выходит в девять раз щедрее, чем Азербайджану. Национальный демократический институт выделил 300 тысяч на "политическую интеграцию насильственно перемещенных лиц", то есть добровольно ушедших из Карабаха армян. Вашингтон оплачивает превращение карабахской темы в политическую силу Еревана, пока текст мирного договора, парафированный 8 августа 2025 года, лежит в Белом доме. Грузии досталось 17 проектов на 1 775 894 доллара. С региональными программами Южный Кавказ обходится фонду более чем в 8 миллионов.

Скажут, что ЕСПЧ за незарегистрированный грант считал достаточным штраф. Штраф полагается за неоформленную бумагу. Валюта, которую три инстанции признали контрабандой, относится к другой статье. Соединенные Штаты еще в 1938 году приняли FARA и с тех пор требуют регистрации от всех, кто работает на иностранные деньги. Режимным этот закон в Вашингтоне никто не называет.

Сорок тысяч евро из бакинского офиса в американском реестре, разумеется, не значатся. У наличных не бывает строки в отчетности. Строка есть у 304 053 долларов: без получателя, без адреса, зато со словом "режим".

National Endowment for Democracy свои строки фонд публикует сам, с аккуратностью бухгалтера, которому нечего бояться в Вашингтоне и не перед кем отчитываться в Баку. На сайте NED выложен файл Active Grant Listing, и на его страницах 88-91 стоит Азербайджан: 14 проектов, в сумме больше миллиона долларов, почти все про "права человека" и "медиа". В Баку исходят из того, что основная часть азербайджанских строк обслуживает ресурсы, вещающие на страну из-за границы, и логика здесь простая: внутри страны такой грант нельзя легально ни получить, ни потратить.

Слово "Active" в названии файла стоит запомнить. Речь идет о грантах, которые продолжали действовать в 2025 году, то есть уже после ноябрьских арестов 2023 года в Abzas Media и после того, как МИД Азербайджана публично, через вызов дипломатов, обозначил свою позицию по поводу иностранных денег в местных редакциях, так что ссылаться на неосведомленность фонду не приходится. Фонд все знал. Платить он при этом не перестал.

Я пролистал эти четыре страницы дважды, сначала как читатель, потом как бухгалтер. На своем сайте NED уверяет, что прозрачность всегда была стержнем его идентичности. Прозрачность эта, однако, обращена к Конгрессу. Кому именно ушли эти деньги?

Американский закон NED об этом не спрашивает. Азербайджанский спрашивает, причем давно и подробно. С 17 октября 2014 года иностранный донор, прежде чем выдать в Азербайджане хотя бы один грант, обязан получить на это право у государства, а по правилам, которые Кабинет министров утвердил 4 декабря 2015 года, донор сначала регистрируется сам, затем в пятнадцатидневный срок получает заключение Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта, потом регистрирует договор в Министерстве юстиции, а получатель (это отдельная, вторая регистрация того же гранта) проходит ту же процедуру уже со своей стороны. Процедура занудная. Обойти ее можно одним способом - деньгами в сумке.

С медиа история еще короче. Закон "О медиа", принятый Милли Меджлисом 30 декабря 2021 года и подписанный 8 февраля 2022 года, в статье 26.5 разрешает финансировать медиасубъект только его учредителям и отдельно запрещает делать это государственным органам иностранных государств. NED любит называть себя частной некоммерческой организацией. Деньги при этом получает строкой федерального бюджета через Госдепартамент: в 2023 году, по данным американского журнала The New Criterion, это было 315 миллионов долларов. Частная структура на государственном довольствии - оксюморон, к которому в Вашингтоне давно привыкли. Для статьи 26.5 разница между ними значения не имеет: фонд не учредитель ни одного азербайджанского сайта, значит, любой его доллар в азербайджанской редакции оказывается вне закона уже по определению.

Заметьте, чего в этой конструкции нет. Азербайджан не принимал закона об "иностранных агентах" и не объявлял NED "нежелательной организацией", как сделала Россия в июле 2015 года, когда фонд стал первым в ее списке. Бакинские правила одинаковы для всех доноров: регистрацию проходят даже структуры ООН и Всемирного банка, если работают в стране по ратифицированным соглашениям. Сказки о непроходимой бюрократии тоже не выдерживают проверки: по наблюдению американского Международного центра некоммерческого права (ICNL), который к Баку относится критически, Минфин свои заключения обычно выдает в отведенные пятнадцать дней. Американский фонд решил, что закон страны пребывания пишется для других.

Природу этого доллара лучше всех описали в самом фонде. 22 сентября 1991 года Аллен Вайнштейн, первый исполняющий обязанности президента NED, сказал обозревателю The Washington Post Дэвиду Игнатиусу: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ". Карл Гершман, возглавлявший фонд с 1984 по 2021 год, еще в 1986-м объяснял логику проще: демократическим группам за рубежом было бы "ужасно" выглядеть получателями денег ЦРУ, поэтому и понадобилась открытая вывеска. Вывеску сменили. Клиентура осталась прежней.

Отступлю на абзац. Через четырнадцать лет после того интервью Вайнштейн стал Архивариусом Соединенных Штатов, то есть человеком, который по должности решает, какие бумаги американское государство покажет миру, а какие нет. Назначение, по-моему, "безупречное".

Самый наглядный урок того, как работает эта открытая вывеска, дала Никарагуа. 21 октября 1989 года Джордж Буш подписал закон H.R. 3385, ставший Public Law 101-119, о "помощи свободным и честным выборам в Никарагуа", и пресс-секретарь Белого дома Марлин Фицуотер в официальном заявлении прямо назвал NED среди каналов, через которые пойдут деньги. Конгресс выделил 9 миллионов долларов, из них 2,5 миллиона адресно предназначались оппозиционному блоку UNO. По данным флоридской St. Petersburg Times, деньги реально пошли в страну меньше чем за две NEDели до голосования, когда тратить их можно было только на финальный рывок кампании. Деталь, о которой вспоминают редко: в апреле того же года сандинисты сами переписали избирательный закон и разрешили оппозиции принимать иностранное финансирование, рассчитывая выглядеть открытыми. 25 февраля 1990 года UNO и Виолета Чаморро выиграли выборы. Сандинисты свою открытость оплатили властью.

Тем временем в самих Соединенных Штатах закон FARA с 1938 года требует регистрировать каждого, кто работает на иностранного принципала, а федеральное избирательное право запрещает иностранцам любые взносы в американские кампании. В Вашингтоне иностранные деньги в политике называют вмешательством, в Манагуа те же деньги назывались демократией.

Баку этот урок выучил раньше, чем западные кураторы успели его преподать. 8 сентября 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании по проекту бюджета на 2016 год сказал, что через НПО в страну вливались миллионы долларов с одной целью - дестабилизировать ее. Я тогда работал заместителем главного редактора Day.Az и, признаюсь, считал эту оценку слишком жесткой. Ошибался.

Самые злые слова о NED в 2025 году прозвучали вовсе не в Баку. Илон Маск, руководивший тогда созданным Дональдом Трампом департаментом DOGE, назвал фонд в своей соцсети X "злой организацией", которую "нужно распустить". 12 февраля 2025 года NED уведомил грантополучателей о приостановке выплат. Уже 5 марта фонд подал в суд на собственное правительство, а 12 августа добился судебного запрета, вернувшего ему доступ к оставшимся 95 миллионам долларов. Организация, судящаяся с Белым домом за право тратить деньги за границей, вряд ли станет спрашивать разрешения у Министерства юстиции Азербайджана.

Вывеску, впрочем, в 2026 году уже и не держат. 24 февраля на слушаниях в Палате представителей президент NED Деймон Уилсон начал рассказывать, что фонд с самого начала поддерживал развертывание и работу примерно 200 терминалов Starlink в Иране, и конгрессвумен Лоис Франкель оборвала его на полуслове: "Лучше нам об этом не говорить". На тех же слушаниях Уилсон похвалился "целой командой никарагуанских журналистов" с корреспондентскими сетями внутри страны. Никарагуа, тридцать шесть лет спустя. Метод тот же.

Теперь о тех 40 тысячах евро. Версий у них две. Следствие и суды трех инстанций увидели в них контрабанду валюты организованной группой: 20 июня 2025 года Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова назначил сотрудникам Abzas Media сроки от 7,5 до 9 лет. Апелляционный суд 9 сентября и Верховный суд 3 апреля 2026 года оставили приговор в силе. Защита и западные правозащитники говорят о подброшенных деньгах. Я верю первой версии, и вовсе не из патриотизма. Даже нью-йоркский Комитет защиты журналистов, который трудно заподозрить в симпатиях к Баку, в собственной справке на осужденную Эльнару Гасымову признает, что обвинение строилось вокруг денег западных доноров. Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов еще 30 ноября 2023 года ответил на запрос того же CPJ, что утверждения о преследовании за журналистскую работу "полностью беспочвенны".

Через год по той же статье о контрабанде валюты пошли сотрудники берлинской Meydan TV, задержанные в Баку в декабре 2024 года. Схема одинаковая. Редакции разные.

Мой прогноз легко проверить: в первом грантовом листинге NED, который появится на сайте фонда до конца 2027 года, азербайджанских строк будет не меньше четырнадцати, а сумма по ним не опустится ниже миллиона долларов. Фонд, отсудивший свои деньги у собственного президента, от бакинского направления не откажется.

Аллен Вайнштейн в том самом интервью 1991 года уверял, что открытость сама служит фонду защитой. Проверим. Сорок тысяч евро лежат теперь среди вещественных доказательств уголовного дела. Четырнадцать строк лежат на страницах 88-91. Между ними не хватает одной бумаги - решения Министерства юстиции Азербайджана о праве NED выдавать здесь гранты, с номером, датой и подписью. Без нее любой доллар фонда в азербайджанской редакции называется в Баку незаконным финансированием, а пересекая границу в сумке, становится контрабандой, за которую суд уже отмерил до девяти лет.

Пусть фонд откроет эту бумагу. Мы подождем.