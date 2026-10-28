В европейской стране распространилась средневековая болезнь

В Чехии растет число заболевших чесоткой - инфекцией, которую вызывает паразитический клещ. Больше всего случаев регистрируют в Моравско-Силезском крае, особенно в Остраве. Об этом сообщило чешское издание iDNES.cz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Института здравоохранения Чехии, за первые девять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 9 917 случаев чесотки. За аналогичный период прошлого года их было 7 542, а в 2020 году - 1 648.

В сентябре в Моравско-Силезском крае выявили 187 случаев - больше, чем в любом другом регионе. Всего с начала года там зарегистрировали 1 882 заболевших, в том числе 741 в Остраве.

Вспышки инфекции происходят и в учреждениях социального обслуживания. В одном из домов престарелых в Остраве заболели три постояльца. В учреждении ввели дополнительные меры профилактики и временно отменили совместные занятия. Всего за год санитарные службы региона выявили шесть групповых вспышек в социальных учреждениях.

Точные причины роста заболеваемости пока не установлены. Среди возможных факторов специалисты называют циклический характер распространения чесотки, тесные контакты в учреждениях коллективного проживания и поездки. При этом увеличение статистики может быть частично связано с переходом на электронную систему учета инфекционных заболеваний.

Чесоточный клещ передается преимущественно при продолжительном контакте кожи с кожей, реже - через зараженное постельное белье и одежду. Симптомы могут появиться через несколько недель после заражения, что затрудняет своевременное выявление инфекции.