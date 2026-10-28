Какие болезни могут скрываться за частой икотой

Большинство людей относятся к икоте как к досадной мелочи, которая быстро проходит сама. Однако этот рефлекс может быть не безобидным последствием поспешного обеда, а сигналом бедствия от внутренних органов. О том, какие патологии могут скрываться за икотой, "Газете.Ru" рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Дмитрий Карпенко, передает Day.Az.

По словам эксперта, икота - это рефлекторный акт, в котором задействованы блуждающий и диафрагмальный нервы, а также ствол головного мозга. Сигнал от раздражителя (переедание, алкоголь, горячая или холодная пища) передается по нервным путям, мозг отправляет обратную команду - диафрагма резко сокращается, но надгортанник перекрывает дыхательные пути, и рождается характерный звук.

Если икота возникает регулярно без видимых причин, это может указывать на системные патологии. Среди них - ГЭРБ, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенная болезнь, панкреатит, патологии печени и даже опухоли пищевода или желудка.

Нарушения обмена веществ - диабетическая нейропатия, почечная недостаточность с накоплением токсинов, дефицит калия или кальция - тоже могут провоцировать икоту. Также рефлекс вызывают пневмония, плеврит, а также воспаления уха, горла и носа, раздражающие ветви блуждающего нерва.

"Если икота возникает часто или длится непрерывно более 48 часов, это веский повод для обращения к терапевту. Попытки остановить затяжную икоту народными методами или бесконтрольным приемом лекарств бесполезны и опасны. Своевременное лечение основного заболевания позволит устранить симптом и предотвратить осложнения", - резюмировал Карпенко.