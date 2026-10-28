Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов

Ежегодное обновление iPhone не имеет смысла - из-за высокой стоимости апгрейда и отсутствия важных нововведений.

Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов портала, покупка нового телефона каждый год может показаться заманчивой, но по мере совершенствования технологий циклы обновления, как правило, увеличиваются. Они объяснили, что в iPhone серьезные нововведение появляются не каждый год, а раз в два-три года, поэтому регулярно приобретать новый девайс нет необходимости.

"Если вы обновляете свой телефон каждый год, то, скорее всего, заметите небольшие улучшения с каждым новым релизом", - отметили журналисты. Так, по сравнению с iPhone 17 Pro новая модель iPhone 18 Pro имеет лишь более мощный процессор, улучшенную систему и камеру с переменной диафрагмой. При этом новый аппарат стоит дороже прошлогоднего. В этой связи замену девайса на устройство, вышедшее через год, назвали неоправданной.

Серьезный апгрейдом смартфонов Apple назвали выход складного iPhone Duo. Однако авторы отметили, что за это потребителю придется очень дорого заплатить - в США самый дешевый складной аппарат стоит 2000 долларов.

"Вот почему потребители продолжают пользоваться своими старыми телефонами, а не покупать новый каждый год. Все стало намного дороже, а инновации приходят постепенно", - подытожили специалисты.