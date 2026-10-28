Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни

Президент США Дональд Трамп назвал решение о нанесении военного удара по Ирану одним из важнейших решений, принятых им за время пребывания на посту главы государства.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос о том, повторил бы он военную операцию против Ирана, Трамп дал утвердительный ответ.

Американский лидер заявил, что, если бы ему вновь пришлось принимать решение об атаке на Иран, он поступил бы точно так же.