https://news.day.az/economy/1870161.html Золото и серебро подешевели На мировых товарных рынках отмечено снижение цен на фьючерсы на золото и серебро. Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 0,46% и составила 4 056 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).
Золото и серебро подешевели
На мировых товарных рынках отмечено снижение цен на фьючерсы на золото и серебро.
Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 0,46% и составила 4 056 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).
На той же бирже зафиксировано падение цен на серебро. Декабрьские фьючерсы на этот драгоценный металл с поставкой в 2026 году подешевели на 0,85% - до 54,06 доллара за унцию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре