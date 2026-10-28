Золото и серебро подешевели

На мировых товарных рынках отмечено снижение цен на фьючерсы на золото и серебро.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 0,46% и составила 4 056 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).

На той же бирже зафиксировано падение цен на серебро. Декабрьские фьючерсы на этот драгоценный металл с поставкой в 2026 году подешевели на 0,85% - до 54,06 доллара за унцию.