DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане

Организация цифрового сотрудничества (DCO) может оказать содействие развитию сферы искусственного интеллекта в Азербайджане посредством международного сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель по делам Совета и стратегическим связям DCO Омар Аль-Немер.

Говоря о влиянии ИИ на экономику и рынок труда, Омар Аль-Немер заявил, что его успешное внедрение опирается на три основных фактора: создание соответствующих возможностей, применение технологий и обеспечение доверия.

"Страны должны инвестировать в цифровую инфраструктуру, качественные данные и развитие навыков в сфере ИИ, одновременно ускоряя практическое применение этих технологий в государственном управлении, бизнесе и ключевых секторах экономики. Вместе с тем принципы кибербезопасности, защиты конфиденциальности и ответственного управления ИИ должны учитываться с самого начального этапа", - подчеркнул он.

Представитель DCO отметил особое значение подготовки рабочей силы. По его словам, правительства и субъекты бизнеса должны расширять цифровые навыки, поддерживать программы непрерывной переподготовки и создавать условия для адаптации работников к экономическим изменениям, вызванным ИИ.

О. Аль-Немер добавил, что для Азербайджана важно согласовывать развитие ИИ с приоритетами в области экономической политики, повышения квалификации и кибербезопасности: "DCO может оказать поддержку в этом направлении посредством обмена опытом в сфере политики, инструментов управления ИИ, укрепления потенциала и международного сотрудничества. Кроме того, для обеспечения устойчивого экономического роста ответственное применение ИИ и инновации должны развиваться параллельно", - сказал он.

Отметим, что 1 сентября текущего года Азербайджан был принят в члены Организации цифрового сотрудничества (DCO), а 5 октября в рамках членства Азербайджана в DCO состоялось подписание Устава организации.

Созданная в ноябре 2020 года, DCO является глобальной многосторонней организацией, нацеленной на обеспечение цифрового процветания для всех путем ускорения инклюзивного роста цифровой экономики.