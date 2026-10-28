https://news.day.az/sport/1870148.html Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане В Астане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в четвертый день мундиаля два борца греко-римского стиля Азербайджана боролись за медали, среди которых у Нихата Мамедли был шанс стать 2-кратным чемпионом мира. 63 кг. ФИНАЛ.

Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане

Спорт, 28 октября 2026 08:08 (UTC +04:00) 346
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане

В Астане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в четвертый день мундиаля два борца греко-римского стиля Азербайджана боролись за медали, среди которых у Нихата Мамедли был шанс стать 2-кратным чемпионом мира.

63 кг. ФИНАЛ. Нихат Мамедли уступил в решающей схватке Карену Асланяну (Армения) - 4:8.

67 кг. Схватка за бронзу. Хасрат Джафаров проиграл Багдату Сабазу (Казахстан) - 5:8.

87 кг. Ислам Аббасов в первой утешительной схватке победил Латану Сопа (Американское Самоа) - 8:0, но затем уступил Лаше Гобадзе (Грузия) - 3:5, и не смог пройти в решающую схватку за медаль. 

Также на ковер вышли две борчихи Азербайджана.

57 кг. Жаля Алиева в своей первой встрече сошлась с Тамарой Доллак (Венгрия) и выиграла туше - 4:0. В 1/8 финала она уступила в упорной борьбе Магдалене Глодек Лишевской (Польша) - 8:14. Польская борчиха не смогла дойти до финала, и таким образом Алиева потеряла также шанс на бронзу через утешительный блок.

65 кг. Биргюль Солтанова была свободна на старте, но в 1/8 финала проиграла Набире Эсенбаевой (Узбекистан) - 9:11. Ее обидчица не дошла до финала, в связи с чем Солтанова также лишилась последнего шанса на бронзу мундиаля через утешительные схватки.

На данный момент в активе Азербайджана 3 (2-1-0) медали: Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) стали чемпионами, Нихат Мамедли (63 кг) взял серебро.

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