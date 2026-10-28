https://news.day.az/world/1870147.html Трамп предупредил американцев: "Франция..." Президент США Дональд Трамп призвал граждан не посещать Францию на фоне проходящих в стране массовых протестов. Как передает Day.Az, о ситуации он высказался во время выступления перед сторонниками в Техасе. "Не ездите во Францию, если только вы не любите революцию...
Трамп предупредил американцев: "Франция..."
Президент США Дональд Трамп призвал граждан не посещать Францию на фоне проходящих в стране массовых протестов.
Как передает Day.Az, о ситуации он высказался во время выступления перед сторонниками в Техасе.
"Не ездите во Францию, если только вы не любите революцию... По-моему, французы невероятно хороши в революциях", - сказал американский лидер.
До этого Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы страны и взять ситуацию под контроль на фоне протестов. Он также заявил, что заявил, что предупреждал французского лидера Эммануэля Макрона об уничтожении Франции из-за миграционной политики.
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