Трамп предупредил американцев: "Франция..."

Президент США Дональд Трамп призвал граждан не посещать Францию на фоне проходящих в стране массовых протестов.

Как передает Day.Az, о ситуации он высказался во время выступления перед сторонниками в Техасе.

"Не ездите во Францию, если только вы не любите революцию... По-моему, французы невероятно хороши в революциях", - сказал американский лидер.

До этого Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы страны и взять ситуацию под контроль на фоне протестов. Он также заявил, что заявил, что предупреждал французского лидера Эммануэля Макрона об уничтожении Франции из-за миграционной политики.