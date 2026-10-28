Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что рост цен на бензин связан с действиями зарубежных лидеров на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

Как выразился политик, стоимость топлива повышается каждый раз, когда один из них "закатывает истерику".

Ранее стало известно, что Иран начал готовиться к возможным новым ударам со стороны США накануне промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Вашингтон уже приступил к срочной эвакуации дипломатов из стран Ближнего Востока. По оценке обозревателей. происходящее напоминает хаотичное повторение прежних событий, поскольку некоторые сотрудники дипмиссий недавно вернулись на свои посты после отъезда во время войны с Ираном.