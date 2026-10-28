Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче"
Исмаил Картал покинул должность главного тренера стамбульского "Фенербахче".
Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба, передает Day.Az.
Решение об отставке было принято после поражения команды от "Галатасарая" со счетом 1:2 в гостевом матче чемпионата Турции, состоявшемся в понедельник.
В заявлении клуба отмечается, что Картал сам уведомил руководство о своем решении уйти с поста. "Фенербахче" поблагодарил специалиста за проделанную работу, преданность команде и самоотдачу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.
Картал возглавил стамбульский клуб летом. После девяти туров Суперлиги "Фенербахче" набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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