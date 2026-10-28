В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО

В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на второй день форума запланированы панельные сессии на следующие темы: "Знания, право голоса и лидерство: расширение возможностей женщин и девочек в различных культурах ради общего будущего", "Диалог молодежи: акцент на влиянии", "Диалог религий: дорожная карта к общему будущему", а также "Музеи и объекты культурного наследия как пространства межкультурного диалога".

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является одним из ключевых международных мероприятий Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Впервые форум состоялся в 2011 году. Он объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и укрепления международного сотрудничества.

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