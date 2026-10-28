В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС

В Баку проходит третья встреча высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ожидается, что во встрече примут участие более 250 человек, в том числе представители 48 из 57 государств - членов ОИС. Среди участников - руководители 30 государственных учреждений, послы, руководители и высокопоставленные представители пяти международных и региональных организаций, а также представители трех государств-наблюдателей, .

Также запланированы интервью с иностранными представителями и генеральными прокурорами. После этого состоится церемония закрытия мероприятия.

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