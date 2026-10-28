Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov
"Müasir dünyada münaqişələrin uzanması, yeni qarşıdurmaların yaranması və beynəlxalq etimadın zəifləməsi sülhə aparan yollar barədə daha əsaslı düşünməyi zəruri edir".
Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.
Onun fikrincə, belə bir şəraitdə Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun gündəliyi yalnız mədəniyyətlər arasında münasibətlərlə məhdudlaşmır; o, fərqli mövqelərə malik tərəflərin bir-birini dinləməsi və ortaq həll imkanlarını araşdırması üçün də mühüm məkan yaradır. "Prezident İlham Əliyev forumda dünya gündəliyindəki narahatedici proseslərə diqqət çəkərək bildirib: "Bu gün biz meydana çıxan yeni müharibələri görürük. Hər il demək olar ki, bunun şahidiyik". Bu fikrin arxasında münaqişələrin beynəlxalq gündəlikdə təkrarlanan problemə çevrilməsi və onların qarşısının alınması üçün daha təsirli yanaşmalara ehtiyac dayanır. Buna görə də dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil, gərginliyin azaldılması və sülhün davamlı əsaslar üzərində qurulması üçün zəruri mexanizmdir. Forumun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın bu məsələlərin beynəlxalq müstəvidə müzakirəsinə verdiyi diqqəti göstərir. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin və beynəlxalq təşkilatların iştirakı problemlərə fərqli baxışların səsləndirilməsinə, mövcud təcrübələrin müqayisəsinə və münaqişələrin həlli ilə bağlı yeni yanaşmaların nəzərdən keçirilməsinə şərait yaradır."
K.Qafarov bildirib ki, dövlət başçısının vurğuladığı məqamlar münaqişədən sonrakı mərhələdə Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi siyasi qərarların əhəmiyyətini ön plana çıxarır: "Hərbi əməliyyatların dayanması özlüyündə davamlı sülhə zəmanət vermir; bunun üçün tərəflərin siyasi iradəsi, razılaşmaların icrası və qarşılıqlı öhdəliklərə əməl olunması vacibdir. Prezidentin fikrincə, Azərbaycanın təcrübəsi digər münaqişələrin həllində də nəzərdən keçirilə bilər. O qeyd edib ki, "bizim qurduğumuz mövcud presedent bəzi münaqişələrin aradan qaldırılmasına da xidmət edə bilər". Bu yanaşma hər bir münaqişənin öz tarixi və siyasi xüsusiyyətləri olduğunu inkar etmir, əksinə, konkret təcrübələrin öyrənilməsinin mümkün faydasına diqqət çəkir. Əsas məsələ zorakılığın yenidən başlanmasının qarşısını almaq, təhlükəsizlik məsələlərini həll etmək və sülhü gündəlik siyasi məqsədlərin fövqündə duran uzunmüddətli vəzifə kimi qəbul etməkdir. Mədəniyyətlərarası dialoq bu prosesə insanların və cəmiyyətlərin bir-birini daha dərindən anlaması, stereotiplərin zəifləməsi və ünsiyyət kanallarının qorunması yolu ilə töhfə verə bilər. VII Bakı Forumunun əhəmiyyəti də müxtəlif təcrübələrin müzakirəsinə imkan yaratmaqla yanaşı, dialoqu real nəticələrə yönəltmək çağırışındadır. Sülh yalnız sənədlərlə deyil, qarşılıqlı məsuliyyət və davamlı əməkdaşlıqla möhkəmlənir".
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