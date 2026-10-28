PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank
PASHA Bank представил программу "Пригласи друга" для владельцев карт Miles&Smiles PASHA Bank. Новая инициатива позволяет действующим владельцам карт получать дополнительные мили, приглашая друзей к участию в программе, а новым клиентам предоставляет бонусные мили после активации карты.
По условиям программы действующий владелец карты делится своим номером TK с человеком, который хочет оформить карту Miles&Smiles PASHA Bank. При заказе карты новый клиент указывает этот номер в соответствующем поле. После получения и активации карты оба участника получают бонусные мили в зависимости от выбранной категории карты.
Бонусные мили начисляются в следующем размере:
- Miles&Smiles Platinum - 500 миль
- Miles&Smiles Black и Miles&Smiles Signature - 1 000 миль
- Miles&Smiles Elite и Miles&Smiles Infinite - 1 500 миль
Карты Miles&Smiles PASHA Bank, предлагаемые в рамках сотрудничества PASHA Bank с Turkish Airlines, позволяют клиентам накапливать мили за повседневные безналичные платежи и пользоваться различными преимуществами во время путешествий. Накопленные мили можно использовать для оформления авиабилетов на рейсы Turkish Airlines и других авиакомпаний, входящих в альянс Star Alliance, а также для оплаты дополнительного багажа, выбора места и других услуг.
Кроме того, в зависимости от категории карты новые клиенты могут получить до 3 000 приветственных миль (Welcome Miles).
Подробнее об условиях программы "Пригласи друга" можно узнать по ссылке.
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