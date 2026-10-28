Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам

В Азербайджане нарушения, связанные с использованием водителями телефона за рулем, когда они держат его в руке, будут фиксироваться с помощью фото- и видеокамер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался 27 октября на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как известно, некоторые административные правонарушения выявляются с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеофиксации. При этом порядок производства по таким делам отличается от стандартной процедуры.

Согласно Кодексу об административных проступках, за использование телефона во время движения транспортного средства, если водитель держит его в руке, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласования с соответствующим органом исполнительной власти или с нарушением правил размещения рекламы предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 30 до 50 манатов, для должностных лиц - от 150 до 200 манатов, для юридических лиц - от 1 500 до 2 000 манатов.

Законопроектом предлагается также выявлять использование водителями телефонов за рулем с помощью специальных технических средств с функциями фото- и видеофиксации. Аналогичным образом предлагается фиксировать размещение рекламы на транспортных средствах без необходимого согласования или с нарушением установленных правил.

Проще говоря, использование телефона за рулем, когда водитель держит его в руке, можно будет выявлять с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, с помощью этих технических средств можно будет фиксировать размещение рекламы на транспортных средствах без согласования с соответствующим органом исполнительной власти или с нарушением правил ее размещения. За это физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 манатов, должностным лицам - от 150 до 200 манатов, а юридическим лицам - от 1 500 до 2 000 манатов.