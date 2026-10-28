В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО

В бакинском поселке Кюрдаханы произошел случай мошенничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, мужчина, представившийся сотрудником налоговой службы, получил от владельца торгового объекта 500 манатов.

Поскольку объект недавно открылся, там еще не было POS-терминала. Мужчина воспользовался этой ситуацией и потребовал у предпринимателя 500 манатов. Получив деньги, он скрылся.

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчина не является сотрудником налоговой службы. После обращения владельца объекта в соответствующие органы стало известно, что он ложно выдавал себя за представителя государственного учреждения. Сообщается, что для убедительности мужчина также показывал предпринимателю различные фотографии.

Предпринимателям, особенно представителям малого бизнеса, рекомендуют проявлять бдительность в подобных ситуациях. Если возникают сомнения в личности человека, представляющегося сотрудником государственного учреждения, необходимо проверить информацию официальным путем и обратиться в соответствующие органы, прежде чем передавать ему деньги.