Geely обновила свой популярный седан - ФОТО

Компания Geely Auto представила в Китае обновленную модель Emgrand 2027 года в исполнении "Upward Series". Промо-цена стартует от 59 900 юаней при условии покупки до 30 ноября 2026 года. После этой даты машина будет стоит 68 900 юаней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, внешние изменения затронули передний и задний бамперы: решетка радиатора получила упрощенные вертикальные ламели с увеличенным шагом, а нижняя часть переднего бампера - черную отделку.

Сзади появилась хромированная полоса в нижней части бампера под полноразмерными фонарями. Доступны три цвета кузова: Alpine Gold, Chaka Salt Lake White и Pamir Grey.

Главное обновление в салоне - 12,8-дюймовый плавающий центральный сенсорный экран с мультимедийной системой Flyme Auto. Поддерживаются Huawei HiCar, Carlink и Flyme Link.

Центральные дефлекторы и физические кнопки смещены ниже на приборной панели, в центральной консоли появилась площадка для беспроводной зарядки смартфона и переставленные подстаканники.

Силовая установка осталась прежней: атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 88 кВт (120 л.с.) и крутящим моментом 150 Н·м.

На выбор предлагаются 5-ступенчатая механика или вариатор, имитирующий восемь передач. Автомобиль по-прежнему построен на платформе BMA, которая также лежит в основе четвертого поколения Emgrand.

Модель Emgrand выпускается с 2009 года, и за четыре поколения было продано более 3,8 млн автомобилей. Этот автомобиль является одним из самых популярных продуктов марки Geely.