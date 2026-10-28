Важное предупреждение для пользователей электросамокатов

В последнее время участились случаи нарушения правил дорожного движения некоторыми пользователями электросамокатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, серьезную обеспокоенность вызывают передвижение двух человек на одном электросамокате, игнорирование запрещающего сигнала светофора, резкие и опасные маневры, а также создание помех пешеходам.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к пользователям электросамокатов, призвав их соблюдать требования дорожных знаков и светофоров, не превышать установленную скорость и обязательно учитывать безопасность пешеходов.

Следует помнить, что культура поведения на дороге заключается не только в соблюдении правил, но и в уважении прав других участников дорожного движения.