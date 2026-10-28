Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН

Азербайджан примет очередной Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) в 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Рамин Мамедов, выступая на панельной сессии "Диалог религий: дорожная карта к общему будущему", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, проведение форума в Баку станет продолжением прочного партнерства между Азербайджаном и UNAOC и будет способствовать укреплению глобальной солидарности и развитию стратегического диалога.

"Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что Азербайджан примет в Баку очередной Глобальный форум UNAOC в 2027 году, опираясь на наше прочное партнерство и укрепляя общую приверженность развитию глобальной солидарности и стратегического диалога", - подчеркнул он.

Р. Мамедов отметил, что в последние годы Азербайджан активно продвигает на международном уровне принципы уважения религиозного и культурного разнообразия, взаимопонимания и мультикультурных ценностей.

По его словам, "Бакинский процесс", инициированный Президентом Ильхамом Алиевым, за короткое время получил международное признание в качестве модели глобального диалога и сотрудничества.

Председатель комитета добавил, что в рамках этой инициативы Азербайджан успешно принимал Всемирные форумы по межкультурному диалогу, Глобальный форум UNAOC и саммиты мировых религиозных лидеров.

Р. Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан выступает за укрепление международной солидарности и согласованных действий в борьбе с исламофобией, языком ненависти и дискриминацией.

Он заявил, что страна решительно поддерживает План действий ООН по усилению мониторинга и мер реагирования в борьбе с антисемитизмом, а также продолжающиеся усилия по разработке Плана действий ООН по борьбе с исламофобией.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и сотрудничества.