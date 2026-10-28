Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра

Жители Азербайджана могут получать доход, продавая компании "Азеришыг" излишки электроэнергии, произведенной для собственных нужд.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По словам замминистра, в настоящее время в стране насчитывается около 1800 активных потребителей, более 95 процентов из которых находятся в Карабахе. В Азербайджане уже сформирована концепция "активного потребителя", предусматривающая возможность производить электроэнергию для собственных нужд и продавать ее излишки.

"У нас уже существует так называемый "активный потребитель" - соответствующий механизм, концепция, имеющая нормативную основу. Каждое юридическое и физическое лицо может производить до 150 киловатт электроэнергии для собственных нужд или нужд своей компании. 150 киловатт - это очень большая величина. Практически нет домов, которые потребляли бы столько электроэнергии. Это эквивалентно 300 солнечным панелям", - отметил Э. Солтанов.

Он подчеркнул, что граждане могут использовать необходимое им количество электроэнергии, а излишки продавать компании "Азеришыг", получая дополнительный доход.

"Они будут использовать столько электроэнергии, сколько им необходимо, а оставшуюся часть смогут продать "Азеришыг" и получить доход. Теперь это возможно. Уже сегодня можно обратиться в "Азеришыг", подать заявление и начать этот процесс", - заявил замминистра.

Э. Солтанов сообщил, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается около 1800 активных потребителей, более 95 процентов из которых находятся в Карабахе.

"Подавляющее большинство наших жителей в Карабахе самостоятельно производят электроэнергию для собственного потребления, а ее излишки продают компании "Азеришыг", получая за это доход. Это наглядно демонстрирует шаги, которые наше государство предпринимает в Карабахе в рамках создания "зеленой энергетической зоны", - сказал он.

По словам замминистра, деятельность активных потребителей является частью мер по развитию возобновляемой энергетики и созданию "зеленой энергетической зоны" в Карабахе. В настоящее время активные потребители по всей стране производят таким способом около 8 мегаватт электроэнергии.

Э. Солтанов также рассказал о сроках окупаемости инвестиций в солнечную энергетику. По его словам, вложения в такие системы в среднем окупаются за 7-8 лет, после чего граждане могут получать доход от продажи излишков электроэнергии.

Он подчеркнул, что этот механизм расширяет участие граждан в энергетическом переходе и способствует более широкому использованию возобновляемых источников энергии.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.