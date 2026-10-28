ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г.

ООН поддерживает проведение в 2027 году двух диалогов по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане - в Шуше и Нахчыване.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный координатор ООН в Азербайджане Дмитрий Шлапаченко в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, даты проведения и тематика предстоящих диалогов пока не определены. Эти вопросы планируется обсудить совместно с правительством Азербайджана.

Д.Шлапаченко отметил, что в ходе нынешнего диалога представители министерств представили информацию о мерах, принимаемых в различных секторах экономики для достижения целей декарбонизации.

"Я был впечатлен тем, какие усилия предпринимают различные министерства правительства для обеспечения декарбонизации. Вместе с тем ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и одна страна не может решить эту проблему самостоятельно. Мы зависим от региональных и глобальных тенденций. Поэтому необходимо рассмотреть возможности расширения сотрудничества за пределами Азербайджана. ООН готова оказать поддержку", - сказал он.

По его словам, переход к возобновляемым источникам энергии становится общей тенденцией в разных регионах мира. В этой связи необходимо учитывать изменения на европейском энергетическом рынке, который является одним из основных рынков сбыта азербайджанских энергоресурсов.

Шлапаченко подчеркнул, что правительство Азербайджана принимает меры для перехода к зеленой энергетике.

Он также сообщил, что ООН готова совместно с правительством Азербайджана рассмотреть новые темы для будущих диалогов по ЦУР.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.