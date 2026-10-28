В Хыналыге скончался учитель - ФОТО

Скончался Энвер Гаджимамедов, который на протяжении многих лет был директором и учителем средней школы в селе Хыналыг Губинского района - одном из самых древних и отдаленных населенных пунктов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказали его близкие.

По их словам, Энвер Гаджимамедов скончался сегодня после продолжительной болезни.

Отметим, что в Хыналыгской школе-интернате долгое время ощущалась нехватка педагогов - в учебном заведении работали всего 3-4 учителя. До 2017 года Энвер Гаджимамедов совмещал должности директора и преподавателя, а затем вышел на пенсию в связи с достижением предельного возраста.