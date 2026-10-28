Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Баку - Евлах погибли два человека. Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана призвала водителей следить за техническим состоянием автомобилей и соблюдать скоростной режим.

Как сообщает Day.Az, авария произошла 27 октября около 14:00 на участке автодороги Баку - Евлах, проходящем через село Гараоглан.

По предварительным данным, 24-летний житель Евлаха Орудж Мамедов, находившийся за рулем автомобиля BMW, потерял управление. Предположительно, причиной стали высокая скорость и неисправность колесной системы. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель и его 30-летний земляк Эмиль Пашаев, находившийся в салоне в качестве пассажира, получили тяжелые травмы. Несмотря на доставку в больницу, спасти их не удалось.

Главное управление государственной дорожной полиции напоминает, что подобные причины неоднократно приводили к тяжелым ДТП. Ведомство призывает водителей регулярно проверять техническое состояние автомобилей, не выезжать на дороги на неисправных транспортных средствах, не соответствующих требованиям технической безопасности, и всегда соблюдать скоростной режим, поскольку превышение скорости часто становится причиной трагических происшествий.