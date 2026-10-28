Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО

ЗАО "Baku Steel Company" приняло участие со своим стендом в 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026), прошедшей 21-23 октября 2026 года в Ашхабаде.

Мероприятие, посвященное устойчивому развитию энергетического сектора, актуальным тенденциям мирового энергетического рынка и инвестиционным возможностям нефтегазовой отрасли Туркменистана, объединило промышленные компании и представителей бизнеса из разных стран.

На выставке Baku Steel Company представила арматуру, катанку, трубы, заготовки и ферросилиций. Посетителям стенда была предоставлена информация о технических характеристиках продукции, сферах ее применения и соответствии международным стандартам качества.

Стенд BSC, подготовленный для OGT 2026, был удостоен награды "Лучший дизайн стенда". Награда была присуждена за креативность, профессиональный дизайн и высокий уровень презентации выставочного стенда.

В рамках мероприятия представители компании провели B2B-встречи с потенциальными партнерами, обсудив спрос на региональных рынках, возможные направления сотрудничества и проекты, представляющие взаимный интерес.

Участие в OGT 2026 имело важное значение для Baku Steel Company, способствуя укреплению позиций компании на международных рынках, развитию новых деловых связей и расширению географии экспорта.

О КОМПАНИИ

ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

Подробнее: www.bakusteel.com

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