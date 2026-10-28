Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции

Катар подчеркивает важность Мекканской конвенции для укрепления сотрудничества и обмена информацией между уполномоченными органами государств-членов, преследования коррупционных преступлений и возвращения активов.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Управления административного контроля и прозрачности Катара Хамад бин Нассер Аль-Миснад в среду на третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией, которая проходит в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он поблагодарил Азербайджан за проведение встречи, теплый прием и высокий уровень организации, а Генеральный секретариат ОИС - за усилия по укреплению сотрудничества между государствами-членами.

Хамад бин Нассер Аль-Миснад отметил, что Катар принимал вторую министерскую встречу, состоявшуюся в Дохе в ноябре 2024 года, и председательствовал на ней. По его словам, это мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между профильными органами и увеличению числа государств, подписавших Мекканскую конвенцию.

"На встрече в Дохе 21 государство подписало конвенцию, в результате чего общее число стран, подписавших документ к тому времени, достигло 24. В продолжение взятых на себя обязательств Катар недавно ратифицировал конвенцию. Мы ожидаем, что государства-члены завершат процедуры подписания и ратификации, чтобы документ вступил в силу как можно скорее", - отметил он.

Представитель Катара подчеркнул, что встреча проходит в условиях сложной политической ситуации и проблем в сфере безопасности, которые истощают ресурсы государств, влияют на работу их институтов и процессы развития. Это повышает значимость защиты национальных ресурсов и укрепления сотрудничества в борьбе с трансграничными коррупционными преступлениями.

"Катар подчеркивает необходимость уважения суверенитета государств, мирного урегулирования споров, укрепления верховенства закона и борьбы с безнаказанностью", - заявил Хамад бин Нассер Аль-Миснад.

Он отметил, что в рамках национальных и международных усилий Катар приступил к реализации Национальной стратегии на 2025-2030 годы по укреплению добропорядочности и прозрачности и предотвращению коррупции.

Он также сообщил, что в декабре 2025 года Катар принимал 11-ю сессию Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, а в сентябре 2026 года - шестую сессию Конференции государств - участников Арабской конвенции против коррупции.

Хамад бин Нассер Аль-Миснад заявил, что Мекканская конвенция является важным инструментом расширения сотрудничества и обмена информацией между уполномоченными органами в рамках применимого законодательства, преследования коррупционных преступлений и содействия возвращению активов.

"Завершая председательство Катара, мы благодарим государства-члены и Генеральный секретариат за сотрудничество. Мы уверены, что братская Азербайджанская Республика успешно продолжит руководить этим процессом, добиваясь практических результатов на благо наших стран и народов", - добавил он.