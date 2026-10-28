В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане

Сетевой кодекс повысит прозрачность для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, правительство Азербайджана направило значительные инвестиции на развитие электросетевой инфраструктуры.

"Министерство энергетики совместно с компанией "Азеришыг" подготовило план развития сетей, к работе над которым привлекли международных экспертов. Были проведены исследования возможностей подключения возобновляемых источников энергии к сети с учетом будущего спроса на электроэнергию. В результате были определены прогнозные показатели потребления и целевые параметры подключения новых генерирующих мощностей. Кроме того, совместно с "Азеришыг" была создана рабочая группа с участием международных экспертов из США, Турции и Азербайджана", - сказал он.

М. Садыхов отметил, что впервые в истории страны были разработаны статические и динамические модели электросети, позволяющие в цифровом формате выявлять проблемные участки и определять возможные пути их устранения.

По его словам, результаты этих исследований создают условия для подключения новых электростанций к сети. При этом необходимо сформировать прозрачные и понятные правила для инвесторов в сфере возобновляемой энергетики, включая малые и средние предприятия.

Представитель Masdar подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет разработка сетевого кодекса, над которым работает "Азеришыг".

По его словам, принятие документа позволит установить единые условия подключения к электросети и обеспечить более прозрачные правила для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.