https://news.day.az/economy/1870231.html В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане Сетевой кодекс повысит прозрачность для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане

Экономика, 28 октября 2026 12:44 (UTC +04:00) 364
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане

Сетевой кодекс повысит прозрачность для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, правительство Азербайджана направило значительные инвестиции на развитие электросетевой инфраструктуры.

"Министерство энергетики совместно с компанией "Азеришыг" подготовило план развития сетей, к работе над которым привлекли международных экспертов. Были проведены исследования возможностей подключения возобновляемых источников энергии к сети с учетом будущего спроса на электроэнергию. В результате были определены прогнозные показатели потребления и целевые параметры подключения новых генерирующих мощностей. Кроме того, совместно с "Азеришыг" была создана рабочая группа с участием международных экспертов из США, Турции и Азербайджана", - сказал он.

М. Садыхов отметил, что впервые в истории страны были разработаны статические и динамические модели электросети, позволяющие в цифровом формате выявлять проблемные участки и определять возможные пути их устранения.

По его словам, результаты этих исследований создают условия для подключения новых электростанций к сети. При этом необходимо сформировать прозрачные и понятные правила для инвесторов в сфере возобновляемой энергетики, включая малые и средние предприятия.

Представитель Masdar подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет разработка сетевого кодекса, над которым работает "Азеришыг".

По его словам, принятие документа позволит установить единые условия подключения к электросети и обеспечить более прозрачные правила для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.

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В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 878
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В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 006
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Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 914
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 641
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 667
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 627
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 666
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Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 879
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