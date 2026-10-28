https://news.day.az/world/1870247.html В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО В Испании произошло столкновение двух пассажирских поездов. Как передает Day.Az со ссылкой на газету El País, авария случилась в провинции Толедо. По информации Europa Press, столкновение произошло около 09:00 по местному времени на станции в населенном пункте Урда. В результате инцидента два вагона одного из поездов сошли с рельсов.
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Число погибших в результате столкновения скоростных поездов в Испании увеличилось до 39 человек.
Как сообщает Sky News со ссылкой на местные власти, количество жертв железнодорожной аварии продолжает расти, передает Day.Az.
13:21
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По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, авария произошла на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид - Андалусия в провинции Толедо.
По предварительным данным, столкновение произошло около 09:00 по местному времени.
Причины происшествия устанавливаются.
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