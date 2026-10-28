В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число погибших в результате столкновения скоростных поездов в Испании увеличилось до 39 человек.

Как сообщает Sky News со ссылкой на местные власти, количество жертв железнодорожной аварии продолжает расти, передает Day.Az.

13:21

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, авария произошла на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид - Андалусия в провинции Толедо.

По предварительным данным, столкновение произошло около 09:00 по местному времени.

Причины происшествия устанавливаются.